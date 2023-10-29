В Севастополе на улице Меньшикова столкнулись две пассажирские маршрутки, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на волне".

В Севастополе 14 человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками. Видео © t.me / "Mash на волне"

Инцидент произошёл на улице Меньшикова, когда один автобус отъезжал от остановки. По предварительным данным, водитель подъезжающей маршрутки не справился с управлением и протаранил впереди стоящую машину. В результате пострадали 14 человек, трое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Информацию о происшествии также подтвердили в региональном управлении МВД. По факту ДТП проводится проверка.