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26 октября, 15:06
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Появилось первое видео с крупным ДТП в Лефортовском тоннеле, где грузовик влетел в пробку

SHOT: Человек сломал челюсть в результате массового ДТП в тоннеле в Москве

Появилось первое видео с крупным ДТП в московском Лефортовском тоннеле, где грузовик смял несколько легковых автомобилей. Его публикует SHOТ.

Появилось первое видео с крупным ДТП в Лефортовском тоннеле, где грузовик смял легковушки. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, один человек пострадал — у него сломана челюсть, однако от госпитализации он отказался. На данный момент известно о восьми машинах, попавших в "замес": КамАЗ, Hyundai, Audi, Opel, Skoda, Lada Vesta и две Toyota Camry.

12 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и легковушкой в Челябинске

12 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и легковушкой в Челябинске

Напомним, крупное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве: грузовик влетел в легковушки, стоящие в пробке. На месте работают оперативные службы. Движение в районе тоннеля затруднено, в Дептрансе просят водителей выбирать альтернативные маршруты.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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