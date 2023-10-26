Появилось первое видео с крупным ДТП в Лефортовском тоннеле, где грузовик влетел в пробку
SHOT: Человек сломал челюсть в результате массового ДТП в тоннеле в Москве
Появилось первое видео с крупным ДТП в московском Лефортовском тоннеле, где грузовик смял несколько легковых автомобилей. Его публикует SHOТ.
Появилось первое видео с крупным ДТП в Лефортовском тоннеле, где грузовик смял легковушки. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, один человек пострадал — у него сломана челюсть, однако от госпитализации он отказался. На данный момент известно о восьми машинах, попавших в "замес": КамАЗ, Hyundai, Audi, Opel, Skoda, Lada Vesta и две Toyota Camry.
Напомним, крупное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве: грузовик влетел в легковушки, стоящие в пробке. На месте работают оперативные службы. Движение в районе тоннеля затруднено, в Дептрансе просят водителей выбирать альтернативные маршруты.