Появилось первое видео с крупным ДТП в Лефортовском тоннеле, где грузовик влетел в пробку

Появилось первое видео с крупным ДТП в московском Лефортовском тоннеле, где грузовик смял несколько легковых автомобилей. Его публикует SHOТ.

По данным телеграм-канала, один человек пострадал — у него сломана челюсть, однако от госпитализации он отказался. На данный момент известно о восьми машинах, попавших в "замес": КамАЗ, Hyundai, Audi, Opel, Skoda, Lada Vesta и две Toyota Camry.