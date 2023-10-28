Пять человек сгорели заживо в авто после лобового ДТП на Камчатке
Прокуратура: Пять человек погибли при лобовом столкновении авто на Камчатке
ДТП на трассе в Петропавловске-Камчатском, в результате которого погибло пять человек. Обложка © Прокуратура Камчатского края
Пять человек стали жертвами страшного ДТП на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Как сообщили в региональной прокуратуре, произошло лобовое столкновение автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero, после чего машины моментально охватило огненное пламя.
ДТП на трассе в Петропавловске-Камчатском, в результате которого погибло пять человек. Видео © VK / "41|Регион"
"По оперативным данным, произошло столкновение двух автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero с последующим возгоранием. К сожалению, пять человек скончались на месте происшествия", — сказано в сообщение.
Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, от машин осталась лишь истлевшая и искорёженная груда металла. Доставать тела пришлось с помощью специального гидравлического инструмента. В обстоятельствах ДТП предстоит разораться полиции.
Ранее в Челябинске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, пострадали 12 человек. Всем оказана медицинская помощь, 11 из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.