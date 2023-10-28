Пять человек сгорели заживо в авто после лобового ДТП на Камчатке

Пять человек стали жертвами страшного ДТП на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Как сообщили в региональной прокуратуре, произошло лобовое столкновение автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero, после чего машины моментально охватило огненное пламя.

ДТП на трассе в Петропавловске-Камчатском, в результате которого погибло пять человек. Видео © VK / "41|Регион"

"По оперативным данным, произошло столкновение двух автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero с последующим возгоранием. К сожалению, пять человек скончались на месте происшествия", — сказано в сообщение.

Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, от машин осталась лишь истлевшая и искорёженная груда металла. Доставать тела пришлось с помощью специального гидравлического инструмента. В обстоятельствах ДТП предстоит разораться полиции.