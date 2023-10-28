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28 октября, 03:12

Пять человек сгорели заживо в авто после лобового ДТП на Камчатке

Прокуратура: Пять человек погибли при лобовом столкновении авто на Камчатке

<p>ДТП на трассе в Петропавловске-Камчатском, в результате которого погибло пять человек. Обложка © <a href="https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5134210" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Камчатского края</a></p>

ДТП на трассе в Петропавловске-Камчатском, в результате которого погибло пять человек. Обложка © Прокуратура Камчатского края

Пять человек стали жертвами страшного ДТП на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Как сообщили в региональной прокуратуре, произошло лобовое столкновение автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero, после чего машины моментально охватило огненное пламя.

ДТП на трассе в Петропавловске-Камчатском, в результате которого погибло пять человек. Видео © VK / "41|Регион"

"По оперативным данным, произошло столкновение двух автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero с последующим возгоранием. К сожалению, пять человек скончались на месте происшествия", — сказано в сообщение.

Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, от машин осталась лишь истлевшая и искорёженная груда металла. Доставать тела пришлось с помощью специального гидравлического инструмента. В обстоятельствах ДТП предстоит разораться полиции.

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Оксана Попова
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