Скользкая дорога привела к столкновению более 10 машин на юго-востоке Москвы
Более 10 автомобилей столкнулись в Южнопортовом районе Москвы
Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Обложка © LIFE
Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Как сообщили в столичном Дептрансе, информация о пострадавших уточняется.
"На внутренней стороне ТТК (в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы", — сказано в сообщении.
По данным телеграм-канала Mash, в ходе аварии столкнулись более десяти автомобилей, причина тому — скользкая дорога. Предварительно, два человека пострадали. Официального подтверждения информации не поступало.
Ранее сообщалось о крупном ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве: грузовик влетел в легковушки, стоявшие в пробке. Лайф публиковал видео с места происшествия.