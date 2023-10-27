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27 октября, 00:41

Скользкая дорога привела к столкновению более 10 машин на юго-востоке Москвы

Более 10 автомобилей столкнулись в Южнопортовом районе Москвы

<p>Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Обложка © LIFE</p>

Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Обложка © LIFE

Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Как сообщили в столичном Дептрансе, информация о пострадавших уточняется.

  • Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Фото © LIFE
    Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Фото © LIFE
  • Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Фото © LIFE
    Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Фото © LIFE

Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Фото © LIFE

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"На внутренней стороне ТТК (в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы", — сказано в сообщении.

По данным телеграм-канала Mash, в ходе аварии столкнулись более десяти автомобилей, причина тому — скользкая дорога. Предварительно, два человека пострадали. Официального подтверждения информации не поступало.

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Ранее сообщалось о крупном ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве: грузовик влетел в легковушки, стоявшие в пробке. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Оксана Попова
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