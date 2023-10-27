Скользкая дорога привела к столкновению более 10 машин на юго-востоке Москвы

Более десяти автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Как сообщили в столичном Дептрансе, информация о пострадавших уточняется.





"На внутренней стороне ТТК (в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы", — сказано в сообщении.