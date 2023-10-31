На Камчатке семилетнего мальчика насмерть сбил внедорожник

В районном центре Мильково Камчатского края семилетнего пешехода сбили на нерегулируемом переходе, от полученных травм ребёнок скончался в больнице. Об этом сообщила региональная прокуратура.

На Камчатке на пешеходном переходе сбили насмерть семилетнего мальчика. Видео © Telegram / ДПС-контроль – Камчатка

"Как полагает следствие, 62-летний водитель автомобиля "Тойота – Ленд Крузер" совершил наезд на семилетнего ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", — написала пресс-служба ведомства.

Автомобилист был трезв, он признался, что не заметил пешехода. Мальчика доставили в больницу, медики оценили его состояние как крайне тяжёлое. Вскоре от полученных травм ребёнок скончался.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Прокуратура контролирует ход расследования.