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31 октября, 02:28

На Камчатке семилетнего мальчика насмерть сбил внедорожник

На Камчатке в результате ДТП на пешеходном переходе погиб 7-летний ребёнок

В районном центре Мильково Камчатского края семилетнего пешехода сбили на нерегулируемом переходе, от полученных травм ребёнок скончался в больнице. Об этом сообщила региональная прокуратура.

На Камчатке на пешеходном переходе сбили насмерть семилетнего мальчика. Видео © Telegram / ДПС-контроль – Камчатка

"Как полагает следствие, 62-летний водитель автомобиля "Тойота – Ленд Крузер" совершил наезд на семилетнего ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", — написала пресс-служба ведомства.

Автомобилист был трезв, он признался, что не заметил пешехода. Мальчика доставили в больницу, медики оценили его состояние как крайне тяжёлое. Вскоре от полученных травм ребёнок скончался.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Прокуратура контролирует ход расследования.

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А ранее на Ставрополье злостный нарушитель ПДД насмерть сбил двух девочек на зебре. Водитель иномарки ранее более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство которых — превышение скоростного режима.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Камчатского края

Лариса Сафронова
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