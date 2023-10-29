На Ставрополье злостный нарушитель ПДД насмерть сбил двух девочек на зебре
В Ставропольском крае мужчина насмерть сбил двух подростков на пешеходном переходе
Кадры с места аварии в селе Обильное Ставропольского края, где водитель "тойоты" насмерть сбил девочек на зебре. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Ставрополья
В селе Обильное Ставропольского края водитель "тойоты" насмерть сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, всё произошло вечером 28 октября. Житель Пятигорска, передвигаясь на "тойоте", сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе. Одна из них скончалась на месте происшествия, другая умерла в больнице.
"Полицейскими установлено, что водитель иномарки ранее более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство которых — превышение скоростного режима", — уточнили в ведомстве и добавили, что по факту ДТП проводится проверка.
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