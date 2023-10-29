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28 октября, 21:00

На Ставрополье злостный нарушитель ПДД насмерть сбил двух девочек на зебре

В Ставропольском крае мужчина насмерть сбил двух подростков на пешеходном переходе

<p>Кадры с места аварии в селе Обильное Ставропольского края, где водитель "тойоты" насмерть сбил девочек на зебре. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibdd26/8449" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Ставрополья</a></p>

Кадры с места аварии в селе Обильное Ставропольского края, где водитель "тойоты" насмерть сбил девочек на зебре. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Ставрополья

В селе Обильное Ставропольского края водитель "тойоты" насмерть сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

  • Кадры с места аварии в селе Обильное Ставропольского края, где водитель "тойоты" насмерть сбил девочек на зебре. Фото © t.me / Госавтоинспекция Ставрополья
    Кадры с места аварии в селе Обильное Ставропольского края, где водитель "тойоты" насмерть сбил девочек на зебре. Фото © t.me / Госавтоинспекция Ставрополья
  • Кадры с места аварии в селе Обильное Ставропольского края, где водитель "тойоты" насмерть сбил девочек на зебре. Фото © t.me / Госавтоинспекция Ставрополья
    Кадры с места аварии в селе Обильное Ставропольского края, где водитель "тойоты" насмерть сбил девочек на зебре. Фото © t.me / Госавтоинспекция Ставрополья

Кадры с места аварии в селе Обильное Ставропольского края, где водитель "тойоты" насмерть сбил девочек на зебре. Фото © t.me / Госавтоинспекция Ставрополья

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По данным ведомства, всё произошло вечером 28 октября. Житель Пятигорска, передвигаясь на "тойоте", сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе. Одна из них скончалась на месте происшествия, другая умерла в больнице.

"Полицейскими установлено, что водитель иномарки ранее более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство которых — превышение скоростного режима", — уточнили в ведомстве и добавили, что по факту ДТП проводится проверка.

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Оксана Попова
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