На Ставрополье злостный нарушитель ПДД насмерть сбил двух девочек на зебре

В селе Обильное Ставропольского края водитель "тойоты" насмерть сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.





По данным ведомства, всё произошло вечером 28 октября. Житель Пятигорска, передвигаясь на "тойоте", сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе. Одна из них скончалась на месте происшествия, другая умерла в больнице.

"Полицейскими установлено, что водитель иномарки ранее более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство которых — превышение скоростного режима", — уточнили в ведомстве и добавили, что по факту ДТП проводится проверка.