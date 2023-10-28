В Ивановской области при опрокидывании автобуса пострадало шесть человек
ДТП с автобусом на трассе в Ивановской области. Обложка © t.me / МЧС Ивановской области
В ДТП попал автобус, который двигался по маршруту Нижний Новгород – Иваново. Как сообщает ГУ МЧС по Ивановской области, в числе пострадавших числится шесть человек.
Спасатели помогают пострадавшим в результате ДТП на трассе в Ивановской области. Фото © t.me / МЧС Ивановской области
Авария произошла утром 28 октября у деревни Окульцево Палехского района. Автобус КАвЗ, в котором находился 21 человек, съехал в кювет и опрокинулся. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
"К счастью, деблокировать никого не пришлось. Пожарные помогли выбраться из автобуса пассажирам, также оказали помощь медикам с пострадавшими. Предварительно, пострадало шесть человек", — отмечено в сообщении ГУ МЧС по Ивановской области.
А ранее Лайф рассказывал, что в Челябинске произошло ДТП с участием автобуса и легковой машины. В результате аварии пострадало двенадцать человек.