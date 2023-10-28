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28 октября, 07:38

В Ивановской области при опрокидывании автобуса пострадало шесть человек

<p>ДТП с автобусом на трассе в Ивановской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchsivanovo/3978" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Ивановской области</a></p>

ДТП с автобусом на трассе в Ивановской области. Обложка © t.me / МЧС Ивановской области

В ДТП попал автобус, который двигался по маршруту Нижний Новгород – Иваново. Как сообщает ГУ МЧС по Ивановской области, в числе пострадавших числится шесть человек.

Спасатели помогают пострадавшим в результате ДТП на трассе в Ивановской области. Фото © t.me / МЧС Ивановской области

Спасатели помогают пострадавшим в результате ДТП на трассе в Ивановской области. Фото © t.me / МЧС Ивановской области

Авария произошла утром 28 октября у деревни Окульцево Палехского района. Автобус КАвЗ, в котором находился 21 человек, съехал в кювет и опрокинулся. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

"К счастью, деблокировать никого не пришлось. Пожарные помогли выбраться из автобуса пассажирам, также оказали помощь медикам с пострадавшими. Предварительно, пострадало шесть человек", отмечено в сообщении ГУ МЧС по Ивановской области.

  • ДТП с автобусом на трассе в Ивановской области. Фото © t.me / МЧС Ивановской области
    ДТП с автобусом на трассе в Ивановской области. Фото © t.me / МЧС Ивановской области
  • ДТП с автобусом на трассе в Ивановской области. Фото © t.me / МЧС Ивановской области
    ДТП с автобусом на трассе в Ивановской области. Фото © t.me / МЧС Ивановской области

ДТП с автобусом на трассе в Ивановской области. Фото © t.me / МЧС Ивановской области

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Дарья Нарыкова
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