В Ивановской области при опрокидывании автобуса пострадало шесть человек

В ДТП попал автобус, который двигался по маршруту Нижний Новгород – Иваново. Как сообщает ГУ МЧС по Ивановской области, в числе пострадавших числится шесть человек.

Спасатели помогают пострадавшим в результате ДТП на трассе в Ивановской области. Фото © t.me / МЧС Ивановской области

Авария произошла утром 28 октября у деревни Окульцево Палехского района. Автобус КАвЗ, в котором находился 21 человек, съехал в кювет и опрокинулся. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

"К счастью, деблокировать никого не пришлось. Пожарные помогли выбраться из автобуса пассажирам, также оказали помощь медикам с пострадавшими. Предварительно, пострадало шесть человек", — отмечено в сообщении ГУ МЧС по Ивановской области.



