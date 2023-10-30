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30 октября, 07:33

В Керчи водитель BMW протаранил четыре легковушки и скрылся, один человек погиб

Один человек погиб и четверо пострадали после столкновения пяти авто в Керчи

<p>В Керчи при ДТП погиб один человек и четверо пострадали. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvdCrimea82/12433" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Крым</a></p>

В Керчи при ДТП погиб один человек и четверо пострадали. Обложка © t.me / МВД Крым

В Керчи 29-летний водитель за рулём автомобиля BMW влетел в четыре машины, ожидавшие зелёный сигнал светофора на перекрёстке, в результате чего четыре человека получили травмы, один скончался. Об этом рассказали в МВД Республики Крым.

В Керчи при ДТП погиб один человек и четверо пострадали. Фото © t.me / МВД Крым

В Керчи при ДТП погиб один человек и четверо пострадали. Фото © t.me / МВД Крым

В Керчи при ДТП погиб один человек и четверо пострадали. Фото © t.me / МВД Крым

В Керчи при ДТП погиб один человек и четверо пострадали. Фото © t.me / МВД Крым

В Керчи при ДТП погиб один человек и четверо пострадали. Фото © t.me / МВД Крым

В Керчи при ДТП погиб один человек и четверо пострадали. Фото © t.me / МВД Крым

Авария произошла сегодня утром на шоссе Героев Сталинграда. Daewoo, Nissan, Ford и Geely ждали разрешающий сигнал светофора, когда в них на полной скорости влетел лихач на BMW. 61-летний водитель одной из пострадавших легковушек умер от полученных травм.

"Пассажир автомобиля Ford 1961 года рождения, водитель и пассажир автомобиля Geely 1981 и 1982 года рождения и 15-летний пассажир автомобиля Nissan с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение", — отметили в МВД.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия с целью его поимки.

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Ранее сообщалось, что в Самарской области подросток за рулём автомобиля Lada Kalina спровоцировал ДТП, в котором погиб он сам и ещё один человек. Кроме того, госпитализированы трое пострадавших.

Татьяна Миссуми
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