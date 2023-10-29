В Самарской области два человека погибли в ДТП, спровоцированном подростком
В Самарской области подросток за рулём автомобиля Lada Kalina спровоцировал ДТП, в котором погиб он сам и ещё один человек. Кроме того, госпитализированы трое пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
В Самарской области два человека погибли в ДТП, спровоцированном подростком. Видео © Telegram / МВД Самарской области
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Волжском районе в ночь на 29 октября. Несовершеннолетний водитель 2007 года рождения не справился с управлением авто. Он наехал на земляную насыпь.
"На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, ещё три пассажира (предварительно, две девушки 2007 года рождения и юноша 2006 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", — указали в управлении МВД РФ.
На данный момент специалисты устанавливают личность погибшей девушки. Региональная прокуратура организовала собственную проверку по факту происшествия.
Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе на улице Меньшикова столкнулись две пассажирские маршрутки, в результате чего пострадали 14 человек. По предварительным данным, водитель подъезжающей маршрутки не справился с управлением и протаранил впереди стоящую машину.
ТАСС / Донат Сорокин