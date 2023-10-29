Регион

Уведомления отключены

29 октября, 10:09

В Самарской области два человека погибли в ДТП, спровоцированном подростком

В Самарской области подросток за рулём автомобиля Lada Kalina спровоцировал ДТП, в котором погиб он сам и ещё один человек. Кроме того, госпитализированы трое пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Самарской области два человека погибли в ДТП, спровоцированном подростком. Видео © Telegram / МВД Самарской области

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Волжском районе в ночь на 29 октября. Несовершеннолетний водитель 2007 года рождения не справился с управлением авто. Он наехал на земляную насыпь.

"На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, ещё три пассажира (предварительно, две девушки 2007 года рождения и юноша 2006 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", — указали в управлении МВД РФ.

Пять человек сгорели заживо в авто после лобового ДТП на Камчатке

Пять человек сгорели заживо в авто после лобового ДТП на Камчатке

На данный момент специалисты устанавливают личность погибшей девушки. Региональная прокуратура организовала собственную проверку по факту происшествия.

Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе на улице Меньшикова столкнулись две пассажирские маршрутки, в результате чего пострадали 14 человек. По предварительным данным, водитель подъезжающей маршрутки не справился с управлением и протаранил впереди стоящую машину.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Илья Суриков
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров