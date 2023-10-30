Огненное ДТП на Северо-Восточной хорде попало на видео

В Москве при столкновении двух автомобилей на Северо-Восточной хорде загорелась машина. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного транспортного департамента.

Пожар после ДТП на Северо-Восточной хорде. Видео © t.me / Дептранс. Оперативно

По данным ведомства, происшествие случилось на Северо-Восточной хорде в районе дома № 6 по Яузской аллее. Как видно на кадрах, одна из машин стояла на дороге, вероятно, из-за поломки. Внезапно в неё на огромной скорости влетела иномарка, после чего авто моментально загорелось.

Водители успели выбраться из автомобилей. Информация об их состоянии уточняется.