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29 октября, 15:00

Момент столкновения двух иномарок на МКАД попал на видео

На юге Москвы два человека пострадали в ДТП с иномарками

В Москве на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта в телеграм-канале.

Момент столкновения двух иномарок на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщает, что из-за столкновения Kia Sportage и Nissan Murano пострадали два человека. Медики оперативно прибыли на место происшествия и проверили состояние здоровья пострадавших. Мужчина получил перелом ключицы, а женщина — ушиб грудной клетки.

Грузовик смял около восьми авто в Лефортовском тоннеле в Москве

Грузовик смял около восьми авто в Лефортовском тоннеле в Москве

Ранее Лайф писал, что 27 октября под утро более десяти машин столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Автомобили попали в аварию из-за скользкой дороги.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Дарья Нарыкова
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