Момент столкновения двух иномарок на МКАД попал на видео
На юге Москвы два человека пострадали в ДТП с иномарками
В Москве на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта в телеграм-канале.
Момент столкновения двух иномарок на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
Телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщает, что из-за столкновения Kia Sportage и Nissan Murano пострадали два человека. Медики оперативно прибыли на место происшествия и проверили состояние здоровья пострадавших. Мужчина получил перелом ключицы, а женщина — ушиб грудной клетки.
Ранее Лайф писал, что 27 октября под утро более десяти машин столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы. Автомобили попали в аварию из-за скользкой дороги.
ТАСС / Владимир Гердо