Момент столкновения двух иномарок на МКАД попал на видео

В Москве на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта в телеграм-канале.

Момент столкновения двух иномарок на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщает, что из-за столкновения Kia Sportage и Nissan Murano пострадали два человека. Медики оперативно прибыли на место происшествия и проверили состояние здоровья пострадавших. Мужчина получил перелом ключицы, а женщина — ушиб грудной клетки.