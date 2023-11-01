Не только иконки: Водителям назвали самые сильные обереги, которые защитят от ДТП

ДТП и иные проблемы на дорогах происходят достаточно часто, и если водитель суеверен, то он может обезопасить себя от неприятностей с помощью некоторых духовных хитростей. О таких интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала знаменитая ясновидящая Инесса Алиева. По её словам, многим автолюбителям помогают иконы.

"Можно повесить такую тройную иконочку: Божией Матери, Иисуса Христа и Николая Чудотворца. Мусульманину стоит повесить свой символ веры", — рассказала она.

Полезными будут и книжечки-талисманы с молитвами, а ещё можно положить в бардачок мешочек с солью, которая будет собирать негативную энергию. Кроме того, автомобиль обязательно нужно окурить ладаном.

"Можно повесить изображение клевера, так как он считается символом удачи", — добавила ясновидящая.

Но главное, указала экстрасенс, — держать "ласточку" в чистоте, мыть её не только снаружи, но и внутри, причём как можно чаще. Особенно это касается тех, чья машина часто используется другими людьми, например таксистов. Ведь неизвестно, какая у человека может быть энергетика. Если соблюдать это, то негатив даже не притронется к автомобилю, заключила она.