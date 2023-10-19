Венец безбрачия и мама: Экстрасенс раскрыла причины мужского одиночества

Проблема одиночества может касаться не только женщин — многие мужчины способны жить с мамой годами. Таким "одиноким волкам" почти невозможно найти вторую половинку. Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что таких мужчин преследует венец безбрачия.

"Венец безбрачия — это та же самая порча, наведённая на мужчину. Она влияет на всё энергополе человека, не даёт построить крепкие здоровые отношения с женщиной. Хоть встречи и бывают, но за ними сразу же следуют расставания. Женщины бегут от такого мужчины как от огня", — пояснила Алиева.

Она рассказала, что, если мужчина зацикливается на одной женщине, тогда он уходит в депрессию и начинает мстить противоположному полу. Экстрасенс добавила, что маменькины сынки носят венец безбрачия, потому что мать не пускает их во взрослую жизнь. А мужчина, которому тяжело далось расставание, может настроить себя на одиночество самостоятельно.

"Если женщина его постоянно гнобила, унижала, издевалась, а потом бросила, он может решить, что недостоин женщин, и сам себе поставит некую кодировку на одиночество. Более того, он может решить, что одному лучше", — отметила Алиева.

По версии эксперта, мужское одиночество может быть карой за женские обиды. При этом у интровертов венца безбрачия нет, однако, если мужчине становится плохо одному, стоит бежать к специалисту и снимать с себя негатив, заметила Алиева.