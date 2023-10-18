Седина в бороду, бес в ребро: Ясновидящая предостерегла семейных мужчин от интриг с "молодухами"

Внезапный уход мужчины солидного возраста к молодой девушке, по словам знаменитой ясновидящей Инессы Алиевой, может многого стоить. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" она предупредила представителей мужского пола, что счастья с новой возлюбленной им не стоит ждать.

По словам экстрасенса, в таких случаях мужчина чувствует скорый закат жизни и хочет запрыгнуть в "последний вагон уходящего поезда". Он высказывает недовольство женой, её внешним видом, едой и общением, а также придирается к ней. Сам же будущий изменник начинает вертеться перед зеркалом и думать, что он ещё о-го-го.

Однако дело не только в кризисе среднего возраста, добавила Алиева. Она отметила, что чем больше у мужчин несбыточных мечт, тем доступнее для бесов он становится. А от молодых девушек подобные представители сильного пола подпитываются энергией.

"Бывают случаи, что мужчина, уйдя к молодухе, омолаживается сам, но долго эта песня не протянется. Почему? Потому что у каждого поколения есть свои интересы и только единицы смогли счастливо жить в браке 30–40 лет, имея при этом большую разницу в возрасте", — подчеркнула ясновидящая.

Алиева рекомендует мужчинам не бросать свою семью, так как всё закончится плохо: роман с молодой исчезнет, а останутся только седая борода и одиночество.