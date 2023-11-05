Забывший "переобуться" лихач на "Ладе" устроил смертельное ДТП в Красноярске

Водитель на лысой резине устроил смертельное ДТП в Красноярске: он вылетел на встречку и влетел в автобус. Как сообщили в телеграм-канале регионального полицейского главка, в результате аварии погибли три человека.

Момент ДТП в Красноярске, где в результате столкновения легковой машины и автобуса погибли три человека. Видео © t.me / Kras Mash

Сообщение о ДТП, произошедшем на улице Чернышевского, поступило на пульт дежурного МУ МВД России "Красноярское" около шести часов утра по местному времени. Там отечественная "Лада-Приора" столкнулась с автобусом, двигавшимся в сторону улицы Мужества. Легковушка, по данным полиции, была на летней резине, что, вероятно, и стало причиной потери управления водителем.

"В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжёлыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован ещё один пассажир "Лады", — говорится в сообщении.

В салоне автобуса на момент аварии находилось около 10 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.