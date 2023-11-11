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11 ноября, 11:19

Пожилой белорус погиб при крушении парусника в шторм у берегов Сардинии

Пожилой белорус погиб у берегов Сардинии при крушении парусника, его тело обнаружила пожарная команда 5 ноября. Сейчас дело расследует прокуратура. Для этого проводятся необходимые мероприятия, в числе которых вскрытие тела.

"Не исключено, что мужчина спал, когда его лодка врезалась в скалу Корчелли", — предположило издание L’unione sarda, добавив, что 4 ноября погода ухудшилась.

Там отметили, что он прибыл из Порто-Торреса в Ла-Маддалену на своей яхте длиной около десяти метров. Также сообщается, что у органов есть запись телефонного звонка, где мужчина звал на помощь береговую охрану. Однако после этого разговора сотовая линия связи оборвалась.

В ДР Конго 30 человек погибли и 167 пропали без вести при крушении китобойного судна

В ДР Конго 30 человек погибли и 167 пропали без вести при крушении китобойного судна

Ранее Лайф писал, что не менее 300 человек на лодках пропали в Атлантике у Канарских островов. Речь идёт о беженцах из Сенегала, которые пытались доплыть до Америки.

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Александра Мышляева
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