Пожилой белорус погиб при крушении парусника в шторм у берегов Сардинии

Пожилой белорус погиб у берегов Сардинии при крушении парусника, его тело обнаружила пожарная команда 5 ноября. Сейчас дело расследует прокуратура. Для этого проводятся необходимые мероприятия, в числе которых вскрытие тела.

"Не исключено, что мужчина спал, когда его лодка врезалась в скалу Корчелли", — предположило издание L’unione sarda, добавив, что 4 ноября погода ухудшилась.

Там отметили, что он прибыл из Порто-Торреса в Ла-Маддалену на своей яхте длиной около десяти метров. Также сообщается, что у органов есть запись телефонного звонка, где мужчина звал на помощь береговую охрану. Однако после этого разговора сотовая линия связи оборвалась.