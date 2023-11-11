Пожилой белорус погиб при крушении парусника в шторм у берегов Сардинии
Пожилой белорус погиб у берегов Сардинии при крушении парусника, его тело обнаружила пожарная команда 5 ноября. Сейчас дело расследует прокуратура. Для этого проводятся необходимые мероприятия, в числе которых вскрытие тела.
"Не исключено, что мужчина спал, когда его лодка врезалась в скалу Корчелли", — предположило издание L’unione sarda, добавив, что 4 ноября погода ухудшилась.
Там отметили, что он прибыл из Порто-Торреса в Ла-Маддалену на своей яхте длиной около десяти метров. Также сообщается, что у органов есть запись телефонного звонка, где мужчина звал на помощь береговую охрану. Однако после этого разговора сотовая линия связи оборвалась.
Ранее Лайф писал, что не менее 300 человек на лодках пропали в Атлантике у Канарских островов. Речь идёт о беженцах из Сенегала, которые пытались доплыть до Америки.
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