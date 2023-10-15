В ДР Конго 30 человек погибли и 167 пропали без вести при крушении китобойного судна

На северо-западе Демократической Республики Конго перевернулось судно, в результате погибло минимум 30 человек, 167 считаются пропавшими без вести. Глава Минздрава страны Дидье Мбулу заявил, что 189 человек удалось спасти, при этом поиск остальных не прекращается, пишет Reuters.

Министр также отметил, что судно было перегружено — в общей сложности на нём было свыше 300 человек. Издание Actualite уточняет, что речь идёт о деревянном китобойном судне Mapamboli. Крушение произошло на реке Конго в городе Мбандака вечером 13 октября. Помимо пассажиров на судне был груз: мешки с цементом, железные прутья и тысячи литров топлива. Известно, что оно направлялось в Боломбу, что более чем в 300 километрах от Мбандаки.