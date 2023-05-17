Рыболовное судно КНР перевернулось в Индийском океане, 39 человек пропали

Рыболовное судно КНР перевернулось в центральной части Индийского океана. Как сообщает Центральное телевидение Китая, без вести пропали все находившиеся на борту 39 человек.

На лодке было 17 граждан Китая, 17 индонезийцев и пять филиппинцев. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился направить дополнительные спасательные силы на место ЧП и скоординировать международные поисково-спасательные работы.