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17 мая, 03:44

Рыболовное судно КНР перевернулось в Индийском океане, 39 человек пропали

Рыболовное судно КНР перевернулось в центральной части Индийского океана. Как сообщает Центральное телевидение Китая, без вести пропали все находившиеся на борту 39 человек.

На лодке было 17 граждан Китая, 17 индонезийцев и пять филиппинцев. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился направить дополнительные спасательные силы на место ЧП и скоординировать международные поисково-спасательные работы.

Моряки с пропавшей в Красном море яхты 30 minutes вышли на связь

Моряки с пропавшей в Красном море яхты 30 minutes вышли на связь

Ранее Лайф рассказывал о крушении туристической лодки в Индии. В результате трагедии погибло 18 человек, включая детей.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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