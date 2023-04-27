Моряки с пропавшей в Красном море яхты 30 minutes вышли на связь

Моряки с пропавшей у берегов Красного моря яхты 30 minutes вышли на связь с родными. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на супругу капитана Надежду Расину.

"Наших ребят нашли! На территории вод Йемена они подверглись нападению вооружённых людей с пулемётом, но смогли от них уйти, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи", — рассказала она.