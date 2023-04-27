КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 10:50

Моряки с пропавшей в Красном море яхты 30 minutes вышли на связь

Моряки с пропавшей у берегов Красного моря яхты 30 minutes вышли на связь с родными. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на супругу капитана Надежду Расину.

"Наших ребят нашли! На территории вод Йемена они подверглись нападению вооружённых людей с пулемётом, но смогли от них уйти, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи", — рассказала она.

Спасательное судно отправлено на помощь севшему на мель на Сахалине балкеру

Спасательное судно отправлено на помощь севшему на мель на Сахалине балкеру

Напомним, что 23 апреля в Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, в составе которого числились трое россиян. Яхта перестала выходить на связь в акватории между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Сообщалось, что судно могли захватить пираты.

Обложка ©

Getty Images / den-belitsky

Марина Калегина
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