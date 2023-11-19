Появилось видео падения тополя на автомобиль в Новокузнецке, убившего двух человек
SHOT: Момент падения дерева на машину в Новокузнецке попал на видео
Момент падения большого тополя на легковую машину в Новокузнецке попал на видео. Запись унёсшей жизни двух людей трагедии опубликовал SHOT.
Тополь под напором ветра падает на машину в Новокузнецке. Видео © t.me / SHOT
По информации канала, люди в автомобиле ехали на похороны, когда свирепствующая непогода обрушила на них тополь. Увы, это не единственные жертвы бушующего ветра: в посёлке Центральный Алтайского края погибла женщина, пытавшаяся удержать крышу дома, которую срывал ураган. Ещё четверо жителей региона пострадали.
Напомним, в ряде регионов России прямо сейчас бушует сильнейший ветер. Например, в Алтайском крае вырванное дерево насквозь пробило автобус, чудом никого не покалечив. А в Кузбассе ураган сорвал вывеску с торгового центра, обрушив её на женщину. Кроме того, в Новокузнецке Кемеровской области дерево упало на машину под воздействием сильного ветра. Лайф показывал, что ещё натворила непогода.
t.me / SHOT