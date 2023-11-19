Появилось видео падения тополя на автомобиль в Новокузнецке, убившего двух человек

Момент падения большого тополя на легковую машину в Новокузнецке попал на видео. Запись унёсшей жизни двух людей трагедии опубликовал SHOT.

По информации канала, люди в автомобиле ехали на похороны, когда свирепствующая непогода обрушила на них тополь. Увы, это не единственные жертвы бушующего ветра: в посёлке Центральный Алтайского края погибла женщина, пытавшаяся удержать крышу дома, которую срывал ураган. Ещё четверо жителей региона пострадали.