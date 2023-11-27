Едва спаслись: В Адлере огромное дерево превратило в груду металла остановку с людьми

В Адлере сильнейший ураган вырвал огромное дерево, которое рухнуло на остановку с людьми. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как металлическая конструкция в считаные секунды превращается в груду металла.

В Адлере упало дерево на остановку. Видео © t.me / "Сочи онлайн"

На предоставленных кадрах видно, как мощнейший ветер срывает массивное дерево, которое в итоге падает на автобусную остановку с людьми. По словам очевидцев, металлическая конструкция прибила голову мужчине. Точное количество пострадавших неизвестно.

Также ураган оставил без электричества санаторно-курортный комплекс "Аквалоо". Кроме того, трасса из Евпатории в Симферополь оказалась затопленной.