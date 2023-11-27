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26 ноября, 21:14

Едва спаслись: В Адлере огромное дерево превратило в груду металла остановку с людьми

В Адлере огромное дерево рухнуло на автобусную остановку с людьми

В Адлере сильнейший ураган вырвал огромное дерево, которое рухнуло на остановку с людьми. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как металлическая конструкция в считаные секунды превращается в груду металла.

В Адлере упало дерево на остановку. Видео © t.me / "Сочи онлайн"

На предоставленных кадрах видно, как мощнейший ветер срывает массивное дерево, которое в итоге падает на автобусную остановку с людьми. По словам очевидцев, металлическая конструкция прибила голову мужчине. Точное количество пострадавших неизвестно.

Также ураган оставил без электричества санаторно-курортный комплекс "Аквалоо". Кроме того, трасса из Евпатории в Симферополь оказалась затопленной.

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Лайф сообщал, что на Краснодарский край обрушился "шторм века". По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с градом и грозами, а также ураганный ветер. Кроме того, в реках может произойти подъём уровня воды.

Обложка ©

t.me / "Сочи онлайн"

Алексей Соловьёв
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