Едва спаслись: В Адлере огромное дерево превратило в груду металла остановку с людьми
В Адлере огромное дерево рухнуло на автобусную остановку с людьми
В Адлере сильнейший ураган вырвал огромное дерево, которое рухнуло на остановку с людьми. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как металлическая конструкция в считаные секунды превращается в груду металла.
В Адлере упало дерево на остановку. Видео © t.me / "Сочи онлайн"
На предоставленных кадрах видно, как мощнейший ветер срывает массивное дерево, которое в итоге падает на автобусную остановку с людьми. По словам очевидцев, металлическая конструкция прибила голову мужчине. Точное количество пострадавших неизвестно.
Также ураган оставил без электричества санаторно-курортный комплекс "Аквалоо". Кроме того, трасса из Евпатории в Симферополь оказалась затопленной.
Лайф сообщал, что на Краснодарский край обрушился "шторм века". По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с градом и грозами, а также ураганный ветер. Кроме того, в реках может произойти подъём уровня воды.
t.me / "Сочи онлайн"