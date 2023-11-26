Крушащий вековые деревья мегашторм добрался до Кубани
Краснодарский край вслед за Крымом накрыли ливни с ураганным ветром
На Краснодарский край надвигается "шторм века". По данным синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с градом и грозами, а также ураганный ветер. Кроме того, в реках может произойти подъём уровня воды.
Кадры бушующего шторма в Сочи и Симферополе. Видео © Telegram / ЧП Сочи / ЧП Симферополь
К слову, сильный ветер уже поднялся в Краснодаре. На улице 1-й проезд Айвазовского слетевшая с пятиэтажки часть крыши повредила кровлю нескольких частных домов и газовую трубу. В результате оказались обесточены пять домовладений. К счастью, обошлось без пострадавших. В Сочи сейчас также бушует стихия: ветер срывает деревья, в том числе вековые, которые блокируют проезд. К мегашторму уже вовсю готовятся и кафе с магазинами у Черноморского побережья. В районе Анапы и Геленджика прогнозируется ураганный ветер до 35 метров в секунду. Предприниматели на береговой линии уже начали закрывать металлическими щитами свои заведения.
Ранее Лайф писал, что мощный шторм накрыл северо-западное побережье Крыма. Из-за разгула стихии перекрыта междугородняя трасса на подъездах к Евпатории, а на улице Симферопольской в городе эвакуируют 15 человек из пяти затопленных домов, их разместят в пансионатах и санаториях. Дорога Евпатория — Саки сейчас работает в однополосном реверсном режиме, её затопило. Глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил о создании оперативного штаба, все службы региона приведены в состояние повышенной готовности.
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