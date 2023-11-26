Авиарейсы в Сочи экстренно перенаправляют в Минводы

Девять самолётов, летевших в Сочи, отправлены на запасные аэродромы в Минеральных Водах (Ставропольский край) из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает телеграм-канал сочинской воздушной гавани.

Кадры бушующего шторма в Сочи и Симферополе. Видео © Telegram / ЧП Сочи / ЧП Симферополь

"В настоящее время командирами девяти воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полётов", — говорится в сообщении.

Администрация аэропорта добавила, что в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. При этом авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице согласно нормам. Время пребывания самолётов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации, уточнили в сочинском аэропорту.