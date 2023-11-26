В Крыму объявили выходной в понедельник из-за "шторма века"
Аксёнов объявил в Крыму выходной 27 ноября из-за мощного урагана
В Крыму понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днём из-за обрушившегося на полуостров урагана. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Ураган в Крыму. Видео © Telegram / Чп / Севастополь
"В связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлено выходным днём", — говорится в сообщении в телеграм-канале Аксёнова.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что понедельник в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений социальной сферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб. Кроме того, работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих сотрудников и студентов.
Ранее Лайф писал, что мощный шторм накрыл северо-западное побережье Крыма. Аксёнов сообщил о создании оперативного штаба, все службы региона приведены в состояние повышенной готовности. По последним данным, без света остались 40 тысяч жителей полуострова. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением. Затоплены дороги, проводится эвакуация жителей из опасных районов.
ТАСС / Сергей Мальгавко