В Приморском океанариуме умер рождённый в неволе дельфинёнок

В Приморском океанариуме от пневмонии умер дельфинёнок, который родился летом 2022 года. Случилось это несмотря на смену руководства и частые проверки от контролирующих органов.

Как пишет "КП — Дальний Восток" со ссылкой на источники, дельфин заболел приблизительно 31 марта — 1 апреля. На его теле были обнаружены небольшие пятна, напоминающие грибковые поражения, что говорило об ослабленном иммунитете. В результате всё вылилось в пневмонию, но не исключена ещё какая-то болезнь.

В Приморском океанариуме заявили, что скорбят об этой утрате. Проводится экспертиза произошедшего, пока точная причина смерти морского млекопитающего не установлена.