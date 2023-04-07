В Приморском океанариуме умер рождённый в неволе дельфинёнок
Мама-дельфин с детёнышем. Фото © Приморский океанариум
В Приморском океанариуме от пневмонии умер дельфинёнок, который родился летом 2022 года. Случилось это несмотря на смену руководства и частые проверки от контролирующих органов.
Как пишет "КП — Дальний Восток" со ссылкой на источники, дельфин заболел приблизительно 31 марта — 1 апреля. На его теле были обнаружены небольшие пятна, напоминающие грибковые поражения, что говорило об ослабленном иммунитете. В результате всё вылилось в пневмонию, но не исключена ещё какая-то болезнь.
В Приморском океанариуме заявили, что скорбят об этой утрате. Проводится экспертиза произошедшего, пока точная причина смерти морского млекопитающего не установлена.
Ранее зоозащитники обвиняли руководство Приморского океанариума в плохом содержании животных. Они утверждали, что из-за ненадлежащего обращения у моржа случилась диарея, у белухи рвота, в воде был найден стафилококк, а в бассейнах оторванная гидроизоляция.