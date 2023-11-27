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27 ноября, 08:42

Январская норма: В Москве сугробы выросли до 22 сантиметров

Синоптик Тишковец: В Москве высота сугробов достигла январских показателей

<p>Снегопад 27 ноября в Москве. Обложка © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова</p>

Снегопад 27 ноября в Москве. Обложка © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Из-за аномальных снегопадов сугробы в Москве выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. Об этом сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Январские сугробы выросли в Москве. В результате аномальных снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 21 сантиметр, в Тушино 19 сантиметров, на Балчуге 22 сантиметра. Это в три раза выше климатической нормы и соответствует многолетним показателям первой декады января", написал синоптик.

Эксперт отметил, что больше всего снега выпало в Михайловском и Новоиерусалиме. Там высота снежного покрова достигла 24 и 25 сантиметров.

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Ранее Лайф писал, что из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано более 40 рейсов. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. А позже москвичей ждут ледяной дождь и гололёд.

Ян Поланин
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