Январская норма: В Москве сугробы выросли до 22 сантиметров
Синоптик Тишковец: В Москве высота сугробов достигла январских показателей
Снегопад 27 ноября в Москве. Обложка © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова
Из-за аномальных снегопадов сугробы в Москве выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. Об этом сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Январские сугробы выросли в Москве. В результате аномальных снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 21 сантиметр, в Тушино — 19 сантиметров, на Балчуге — 22 сантиметра. Это в три раза выше климатической нормы и соответствует многолетним показателям первой декады января", — написал синоптик.
Эксперт отметил, что больше всего снега выпало в Михайловском и Новоиерусалиме. Там высота снежного покрова достигла 24 и 25 сантиметров.
Ранее Лайф писал, что из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано более 40 рейсов. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. А позже москвичей ждут ледяной дождь и гололёд.