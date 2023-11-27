"Первый этаж, до свидания": В Адлере море разлилось по улицам
В Адлере из-за шторма волна накрыла побережье и затопила комплекс апартаментов
Огромные волны накрыли комплекс апартаментов в Адлере. Как сообщает SHOT, сильно затопило нижние этажи. Кроме того, стихия уже практически переросла в "цунами" — вода сильно поднялась и огромным потоком хлынула на улицы, снося на своём пути деревья, машины, мусорные баки.
В Адлере мощные волны затопили комплекс апартаментов. Видео © Telegram / SHOT
На видео заметно, как волна накрывает территорию около домов на Голубой улице, после чего разбивается о стены зданий на первых этажах. В настоящее время подсчитывается, насколько серьёзный ущерб принёс шторм. Люди фактически заблокированы на верхних этажах комплекса, они не могут спуститься вниз из-за затопления, сильных волн и ветра.
Кроме того, по информации пресс-службы Сочи, из-за гигантских четырёхметровых волн запрещён проход на пляжи. Все оперативные службы города по поручению мэра Алексея Копайгородского перешли в режиме повышенной готовности.
"Благодаря проведенной профилактической работе по очистке русел рек в Сочи не зафиксирован подъём уровня воды до опасных отметок, однако на море волнение достигает 6 баллов, высота волн – 4 метра. Проход на пляжные территории запрещён по требованиям безопасности", — говорится в сообщении мэрии.
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Напомним, мощный шторм обрушился на Крым и Кубань. Западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер со скоростью до 40 м/с. Глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб. Непогода накрыла и Краснодарский край, где ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево.
Telegram / SHOT