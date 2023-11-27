"Первый этаж, до свидания": В Адлере море разлилось по улицам

Огромные волны накрыли комплекс апартаментов в Адлере. Как сообщает SHOT, сильно затопило нижние этажи. Кроме того, стихия уже практически переросла в "цунами" — вода сильно поднялась и огромным потоком хлынула на улицы, снося на своём пути деревья, машины, мусорные баки.

В Адлере мощные волны затопили комплекс апартаментов. Видео © Telegram / SHOT

На видео заметно, как волна накрывает территорию около домов на Голубой улице, после чего разбивается о стены зданий на первых этажах. В настоящее время подсчитывается, насколько серьёзный ущерб принёс шторм. Люди фактически заблокированы на верхних этажах комплекса, они не могут спуститься вниз из-за затопления, сильных волн и ветра.

Кроме того, по информации пресс-службы Сочи, из-за гигантских четырёхметровых волн запрещён проход на пляжи. Все оперативные службы города по поручению мэра Алексея Копайгородского перешли в режиме повышенной готовности.

"Благодаря проведенной профилактической работе по очистке русел рек в Сочи не зафиксирован подъём уровня воды до опасных отметок, однако на море волнение достигает 6 баллов, высота волн – 4 метра. Проход на пляжные территории запрещён по требованиям безопасности", — говорится в сообщении мэрии.