В ста метрах от пляжа: Мегашторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе Витязево
SHOT: Шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево
Сильнейший ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. По данным телеграм-канала SHOT, на его борту находятся люди, однако точное и количество неизвестно.
Сухогруз, который ходит под флагом Белиза, сейчас находится в ста метрах от пляжа. Информации о пострадавших не приводится.
Канал уточняет, что длина судна 167 метров, а ширина — 26. Сухогруз занимается перевозкой полезных ископаемых.
Напомним, что вечером на ряд регионов юга России обрушился сильнейший шторм. В частности, он наблюдается в Крыму, где без света остались полмиллиона жителей, Севастополе, а также Краснодарском крае. Мощный ветер крушит всё на своём пути: он легко вырывает деревья и остановки, а также срывает обшивку с домов. В Севастополе из-за стихии пострадали три человека.