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26 ноября, 23:13

В ста метрах от пляжа: Мегашторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе Витязево

SHOT: Шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево

<p>Шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59771" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Обложка © t.me / SHOT

Сильнейший ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. По данным телеграм-канала SHOT, на его борту находятся люди, однако точное и количество неизвестно.

Шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Обложка © t.me / SHOT

Шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Обложка © t.me / SHOT

Сухогруз, который ходит под флагом Белиза, сейчас находится в ста метрах от пляжа. Информации о пострадавших не приводится.

Канал уточняет, что длина судна 167 метров, а ширина — 26. Сухогруз занимается перевозкой полезных ископаемых.

В ялтинском порту шторм вырвал от берега сухогрузную баржу

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Напомним, что вечером на ряд регионов юга России обрушился сильнейший шторм. В частности, он наблюдается в Крыму, где без света остались полмиллиона жителей, Севастополе, а также Краснодарском крае. Мощный ветер крушит всё на своём пути: он легко вырывает деревья и остановки, а также срывает обшивку с домов. В Севастополе из-за стихии пострадали три человека.

Оксана Попова
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