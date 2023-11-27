Три человека пострадали в Севастополе из-за мощнейшего шторма

В результате обрушившейся на Севастополь непогоды пострадали три человека, они госпитализированы. По данным губернатора Михаила Развозжаева, пик шторма не пройден.

"По состоянию на этот час зафиксировано падение 63 деревьев и трёх рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы", — сообщил Развожаев.

Чиновник вместе с этим подчеркнул, что пик шторма ещё не пройден. По его словам, ночью ожидается минусовая температура, поэтому специалисты приступили к подсыпке дорог в трудных местах. Кроме того, Развожаев обратился к жителям города и призвал их оставаться дома.