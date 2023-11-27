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26 ноября, 22:04

Три человека пострадали в Севастополе из-за мощнейшего шторма

Губернатор Развожаев: Три человека пострадали в Севастополе из-за шторма

<p>Специалисты устраняют последствия штормового ветра в Севастополе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/razvozhaev/4679" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РаZVожаев</a></p>

Специалисты устраняют последствия штормового ветра в Севастополе. Обложка © t.me / РаZVожаев

В результате обрушившейся на Севастополь непогоды пострадали три человека, они госпитализированы. По данным губернатора Михаила Развозжаева, пик шторма не пройден.

"По состоянию на этот час зафиксировано падение 63 деревьев и трёх рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы", — сообщил Развожаев.

Чиновник вместе с этим подчеркнул, что пик шторма ещё не пройден. По его словам, ночью ожидается минусовая температура, поэтому специалисты приступили к подсыпке дорог в трудных местах. Кроме того, Развожаев обратился к жителям города и призвал их оставаться дома.

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Напомним, что вечером на ряд регионов юга России обрушился сильнейший шторм. В частности, он наблюдается в Крыму, Севастополе, а также Краснодарском крае. Мощнейший ветер без труда срывает обшивку многоэтажек, вырывает с корнями массивные деревья и фонари, крушит автобусные остановки. Во многих районах наблюдаются перебои с подачей воды и электроэнергии.

Оксана Попова
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