В "Аэрофлоте" предупредили о задержке ряда рейсов из-за непогоды в Сочи
"Аэрофлот": Из-за непогоды в Сочи задержано до шести рейсов
В авиакомпании "Аэрофлот" сообщили о задержке шести рейсов по причине плохих погодных условий в Сочи. Об этом заявили представители компании на официальном сайте.
"Задерживаются на вылет следующие рейсы за 26.11.2023: SU1128 Москва – Сочи, SU2960 Сочи – Екатеринбург, SU1127 Сочи – Москва, SU1141 Сочи – Москва. За 27.11.2023: SU1129 Сочи – Москва, SU2961 Екатеринбург – Сочи", — сообщается на сайте.
По информации компании, пассажиры на время ожидания получили напитки и питание. Также было организовано размещение в гостинице. Синоптики, в свою очередь, предсказывают ливни и сильный ветер до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение. Есть опасность подъёма уровня воды в реках вплоть до превышения неблагоприятных отметок.
Напомним, юг России, включая Краснодарский край, с вечера 26 ноября переживает мощный шторм. Лайф рассказывал, что в Адлере огромное дерево превратило в груду металла остановку с людьми. По словам очевидцев, металлическая конструкция прибила голову мужчине. Точное количество пострадавших неизвестно. А в Севастополе сильнейший ветер без труда срывает с многоэтажек обшивку фасадов. В Крыму 27 ноября объявлено выходным днём из-за непогоды.