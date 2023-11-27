В "Аэрофлоте" предупредили о задержке ряда рейсов из-за непогоды в Сочи

В авиакомпании "Аэрофлот" сообщили о задержке шести рейсов по причине плохих погодных условий в Сочи. Об этом заявили представители компании на официальном сайте.

По информации компании, пассажиры на время ожидания получили напитки и питание. Также было организовано размещение в гостинице. Синоптики, в свою очередь, предсказывают ливни и сильный ветер до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение. Есть опасность подъёма уровня воды в реках вплоть до превышения неблагоприятных отметок.