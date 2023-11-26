Сильнейший шторм в Севастополе без труда срывает с многоэтажек обшивку фасадов

Сильнейший шторм, обрушившийся на Севастополь, без труда валит деревья и срывает обшивку с фасадов домов. В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры последствий удара стихии.

Последствия падения обшивки дома на крышу машины в Севастополе. Видео © t.me/ SHOT

Как видно на видеозаписи, сильнейший ветер срывает обшивку многоквартирного дома на Столетовском проспекте, обломки упали на припаркованный автомобиль. Также очевидцы рассказали, что на территории Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма фиксируются аварийные отключения электроэнергии.