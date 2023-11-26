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26 ноября, 20:15

Сильнейший шторм в Севастополе без труда срывает с многоэтажек обшивку фасадов

SHOT: В Севастополе сильный ветер сорвал обшивку дома, которая рухнула на машину

Сильнейший шторм, обрушившийся на Севастополь, без труда валит деревья и срывает обшивку с фасадов домов. В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры последствий удара стихии.

Последствия падения обшивки дома на крышу машины в Севастополе. Видео © t.me/ SHOT

Как видно на видеозаписи, сильнейший ветер срывает обшивку многоквартирного дома на Столетовском проспекте, обломки упали на припаркованный автомобиль. Также очевидцы рассказали, что на территории Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма фиксируются аварийные отключения электроэнергии.

Застрявших на заснеженной трассе Симферополь – Ялта людей спасают на автобусах

Застрявших на заснеженной трассе Симферополь – Ялта людей спасают на автобусах

Лайф ранее сообщал, что в Крыму понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днём из-за урагана, обрушившегося на северо-западное побережье республики. Без света остались 40 тысяч жителей полуострова. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением. Затоплены дороги, проводится эвакуация жителей из опасных районов.

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
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