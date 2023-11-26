Сильнейший шторм в Севастополе без труда срывает с многоэтажек обшивку фасадов
SHOT: В Севастополе сильный ветер сорвал обшивку дома, которая рухнула на машину
Сильнейший шторм, обрушившийся на Севастополь, без труда валит деревья и срывает обшивку с фасадов домов. В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры последствий удара стихии.
Последствия падения обшивки дома на крышу машины в Севастополе. Видео © t.me/ SHOT
Как видно на видеозаписи, сильнейший ветер срывает обшивку многоквартирного дома на Столетовском проспекте, обломки упали на припаркованный автомобиль. Также очевидцы рассказали, что на территории Евпатории, а также в Черноморском и Сакском районах Крыма фиксируются аварийные отключения электроэнергии.
Лайф ранее сообщал, что в Крыму понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днём из-за урагана, обрушившегося на северо-западное побережье республики. Без света остались 40 тысяч жителей полуострова. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением. Затоплены дороги, проводится эвакуация жителей из опасных районов.
t.me / SHOT