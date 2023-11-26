Застрявших на заснеженной трассе Симферополь – Ялта людей спасают на автобусах

На трассе Симферополь – Ялта, а также в городе Симферополе приостановили движение транспорта. Застрявших в дороге людей эвакуируют с трассы на автобусах. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.

Сотрудник дорожной полиции регулирует движение на заснеженной трассе в Крыму. Видео © t.me / МВД Крым

"Движение троллейбусов на трассе Симферополь – Ялта и в Симферополе приостановлено. Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами", — сказано в сообщении.