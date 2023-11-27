В ялтинском порту шторм вырвал от берега сухогрузную баржу
Глава администрации города Павленко: В Ялте из-за шторма оторвался сухогруз
В грузовом порту Ялты из-за шторма от берега оторвалась сухогрузная баржа, а у ряда домов разрушилась кровля. О последствиях шторма в телеграм-канале написала глава администрации города Янина Павленко.
Дерево, упавшее в Крыму во время урагана. Фото © t.me / Янина ПаVленко / Ялта
"Повреждены кровли на Кирова и в Гурзуфе. В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили", — сообщила она.
Павленко также сообщила об отсутствии электроэнергии на 13 улицах города. Кроме того, в пяти многоквартирных домах нет отопления. Восстанавливать газоснабжение котельной возьмутся только в светлое время суток.
К настоящему моменту на диспетчерскую линию поступило порядка 250 сообщений о нанесённом ущербе. Городские службы работают в усиленном режиме.
Напомним, что из-за обрушившегося шторма в Крыму 27 ноября сделали выходным днём. На трассе Симферополь – Ялта, а также в городе Симферополе временно отсутствует движение транспорта. Застрявших в дороге людей эвакуируют с трассы на автобусах. Непогода оставила без света почти полмиллиона крымчан.
t.me / Янина ПаVленко / Ялта