В ялтинском порту шторм вырвал от берега сухогрузную баржу

В грузовом порту Ялты из-за шторма от берега оторвалась сухогрузная баржа, а у ряда домов разрушилась кровля. О последствиях шторма в телеграм-канале написала глава администрации города Янина Павленко.

Дерево, упавшее в Крыму во время урагана. Фото © t.me / Янина ПаVленко / Ялта

"Повреждены кровли на Кирова и в Гурзуфе. В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили", — сообщила она.

Павленко также сообщила об отсутствии электроэнергии на 13 улицах города. Кроме того, в пяти многоквартирных домах нет отопления. Восстанавливать газоснабжение котельной возьмутся только в светлое время суток.

К настоящему моменту на диспетчерскую линию поступило порядка 250 сообщений о нанесённом ущербе. Городские службы работают в усиленном режиме.