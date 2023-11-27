Разрушительный шторм оставил без света почти полмиллиона крымчан
Крючков: Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за непогоды
Штормовой ветер в Крыму срывает деревья и рвёт провода. Обложка © Коллаж LIFE / t.me / "ЧП.Крым"
В Крыму порядка 500 тысяч человек остались без электроэнергии. Виной тому стал штормовой ветер, рассказал в телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.
Последствия шторма в Крыму, который оставил без света почти полмиллиона жителей. Видео © t.me / "Крым. Реалии"
"Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1185, 0,4 — 365, населения — 498 тыс. Работает 38 бригад", — отчитался Крючков.
Напомним, что вечером на ряд регионов юга России обрушился сильнейший шторм. В частности, он наблюдается в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, где в результате непогоды пострадало три человека. Мощнейший ветер без труда срывает обшивку многоэтажек, вырывает с корнями массивные деревья и фонари, крушит автобусные остановки. Во многих районах наблюдаются перебои с подачей воды и электроэнергии.