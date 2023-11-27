Один человек погиб из-за мегашторма в Крыму: это тот самый мужчина, который ушёл полюбоваться волнами
Один человек погиб из-за непогоды в Крыму
Один человек погиб из-за непогоды в Крыму, об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. По данным SHOT, жертвой стихии стал тот самый мужчина, который ушёл посмотреть на большие волны во время шторма.
"Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", — сказал Крючков в эфире телеканала "Россия 24".
Как ранее сообщал SHOT, 50-летний Олег перед уходом сказал родственникам, что дойдёт до пляжа в районе рынка "Русич" в селе Морское. Домой он не вернулся.
Напомним, что на Черноморское побережье обрушился "шторм века", в связи с чем глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. Мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан, а в ялтинском порту вырвал от берега сухогрузную баржу. Непогода накрыла и Краснодарский край, где ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. В Севастополе в результате обрушившегося шторма есть пострадавшие, также в Аквариуме-музее более 500 морских животных погибли из-за затопления.
ТАСС / Сергей Мальгавко