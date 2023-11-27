Один человек погиб из-за мегашторма в Крыму: это тот самый мужчина, который ушёл полюбоваться волнами

Один человек погиб из-за непогоды в Крыму, об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. По данным SHOT, жертвой стихии стал тот самый мужчина, который ушёл посмотреть на большие волны во время шторма.

"Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", — сказал Крючков в эфире телеканала "Россия 24".