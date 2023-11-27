Спасение хрупкой девушки из плена стихии в Новороссийске попало на видео
В Новороссийске девушка оказалась под колёсами авто после мощного удара волны
На просторах социальных сетей появилось очередное видео последствий шторма из Краснодарского края. Как передаёт телеграм-канал "Раньше всех. Новороссийск", во время урагана в районе Широкой Балки в городе Новороссийске девушку смыло огромной волной под легковушку.
Девушку смыло огромной волной под машину во время шторма в Широкой Балке. Видео © t.me / "Раньше всех. Новороссийск"
На предоставленных кадрах видно, как проходившая девушка под ударами стихии оказалась на проезжей части среди машин. Находившиеся недалеко автолюбители заметили хрупкую девушку и вытащили её из-под колёс — она чудом не оказалась в море. Также известно, что сильнейший ветер разнёс конструкции на пляжах, которые море вынесло на автомобильную дорогу.
Ранее Лайф сообщал, что сильнейший шторм обрушился на южные регионы России. В Севастополе в результате стихии пострадало три человека, наблюдаются подтопления домов и перебои с подачей электричества. Также пострадали от стихии Крым и Краснодарский край. Мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан, а в ялтинском порту ураган вырвал от берега сухогрузную баржу. Кроме того, шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево.
t.me / "Раньше всех. Новороссийск"