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27 ноября, 04:28

Спасение хрупкой девушки из плена стихии в Новороссийске попало на видео

В Новороссийске девушка оказалась под колёсами авто после мощного удара волны

На просторах социальных сетей появилось очередное видео последствий шторма из Краснодарского края. Как передаёт телеграм-канал "Раньше всех. Новороссийск", во время урагана в районе Широкой Балки в городе Новороссийске девушку смыло огромной волной под легковушку.

Девушку смыло огромной волной под машину во время шторма в Широкой Балке. Видео © t.me / "Раньше всех. Новороссийск"

На предоставленных кадрах видно, как проходившая девушка под ударами стихии оказалась на проезжей части среди машин. Находившиеся недалеко автолюбители заметили хрупкую девушку и вытащили её из-под колёс — она чудом не оказалась в море. Также известно, что сильнейший ветер разнёс конструкции на пляжах, которые море вынесло на автомобильную дорогу.

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Ранее Лайф сообщал, что сильнейший шторм обрушился на южные регионы России. В Севастополе в результате стихии пострадало три человека, наблюдаются подтопления домов и перебои с подачей электричества. Также пострадали от стихии Крым и Краснодарский край. Мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан, а в ялтинском порту ураган вырвал от берега сухогрузную баржу. Кроме того, шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево.

Обложка ©

t.me / "Раньше всех. Новороссийск"

Алексей Соловьёв
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