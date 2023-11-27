В Севастополе эвакуируют жителей подтопленных домов

Река Бельбек вышла из берегов из-за нагонной волны, в результате чего начались подтопления жилых домов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, пострадавшие от стихии горожане будут размещены в пансионате.

Затопление севастопольского посёлка Любимовка, спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов. Видео © t.me / РаZVожаев

"Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не даёт реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Спасательная служба Севастополя эвакуировала из посёлка Любимовка десять человек, из них двое детей (трёх и девяти лет)", — рассказал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, в пансионате будет размещено пять человек, остальные пострадавшие от стихии граждане разместились у родственников. Кроме того, экстренные службы эвакуировали четырёх жителей домов, расположенных на Качинском шоссе.

Эвакуация также проводится в военном городке рядом с Херсонесским маяком. Развожаев уточнил, что спасатели не смогли добраться сразу до данного участка из-за серьёзного затопления и находящегося под водой высоковольтного провода.