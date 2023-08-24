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24 августа, 13:38

Санду не заметила, как опозорилась, поздравляя украинцев с Днём независимости

Санду поздравила Украину с Днём независимости на фоне перевёрнутых флагов

<p>Санду поздравила Украину с Днём независимости на фоне перевёрнутых флагов. Обложка © <a href="https://presedinte.md/rus/presa/presedinta-maia-sandu-de-ziua-ucrainei-suntem-etern-recunoscatori-pentru-forta-cu-care-ucraina-protejeaza-pacea" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Молдавии</p>

Санду поздравила Украину с Днём независимости на фоне перевёрнутых флагов. Обложка © Сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днём независимости на фоне перевёрнутых флагов соседней страны. Фотографии с мероприятия опрометчиво опубликовала пресс-служба главы республики.

Санду поздравила Украину с Днём независимости на фоне перевёрнутых флагов. Видео © Сайт президента Молдавии

На фото и видео Санду стоит в окружении детей, которые держат в руках флаги Молдавии, Евросоюза и Украины, но вот последние перевёрнуты, причём сразу все. Очевидно, ни молдавский лидер, ни её пресс-служба не знают, как выглядит флаг "братского украинского народа". К слову, перед выступлением Санду детский хор спел песню "Червона калина", которая считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*.

"Сегодня Украина достойно празднует День независимости. Независимость — это когда граждане могут сами определять своё будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они её видят", — сказала Санду, поздравляя украинцев.

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Ранее Лайф писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Украины с Днём независимости и пожелал, чтобы на их земле воцарился мир.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Наталья Исакова
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