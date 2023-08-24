Санду не заметила, как опозорилась, поздравляя украинцев с Днём независимости

Президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днём независимости на фоне перевёрнутых флагов соседней страны. Фотографии с мероприятия опрометчиво опубликовала пресс-служба главы республики.

Санду поздравила Украину с Днём независимости на фоне перевёрнутых флагов. Видео © Сайт президента Молдавии

На фото и видео Санду стоит в окружении детей, которые держат в руках флаги Молдавии, Евросоюза и Украины, но вот последние перевёрнуты, причём сразу все. Очевидно, ни молдавский лидер, ни её пресс-служба не знают, как выглядит флаг "братского украинского народа". К слову, перед выступлением Санду детский хор спел песню "Червона калина", которая считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*.

"Сегодня Украина достойно празднует День независимости. Независимость — это когда граждане могут сами определять своё будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они её видят", — сказала Санду, поздравляя украинцев.

Ранее Лайф писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Украины с Днём независимости и пожелал, чтобы на их земле воцарился мир.