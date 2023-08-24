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24 августа, 07:43

Лукашенко поздравил жителей Украины с Днём независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил братский народ Украины с Днём независимости и заявил, что Минск готов принять участие в разрешении конфликта в Незалежной. Телеграмма опубликована на сайте белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что столетиями белорусы и украинцы жили в согласии и взаимоуважении. Они торговали, создавали семьи, боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки. Сегодня оба народа объединяет трудолюбие, усердие, уважительное отношение к традициям и самобытной культуре.

"Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого всё необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Белоруссия и Украина, получив независимость более 30 лет назад, выбрали самостоятельные пути развития, строительства будущего. Власти обязаны создать безопасность для того, чтобы их регионы существовали, добавил белорусский лидер.

"Помогать России мы будем всегда": Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в СВО

"Помогать России мы будем всегда": Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в СВО

Ранее Лукашенко заявил, что цели российской СВО уже выполнены, потому что Украина уже никогда не будет столь агрессивной. По его мнению, отношения между Москвой и Киевом в перспективе можно наладить. Александр Лукашенко также предупредил Украину о риске потерять все территории, если она продолжит воевать против РФ.

Обложка ©

ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

Светлана Оперук
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