Лукашенко поздравил жителей Украины с Днём независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил братский народ Украины с Днём независимости и заявил, что Минск готов принять участие в разрешении конфликта в Незалежной. Телеграмма опубликована на сайте белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что столетиями белорусы и украинцы жили в согласии и взаимоуважении. Они торговали, создавали семьи, боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки. Сегодня оба народа объединяет трудолюбие, усердие, уважительное отношение к традициям и самобытной культуре.
"Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого всё необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", — сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, Белоруссия и Украина, получив независимость более 30 лет назад, выбрали самостоятельные пути развития, строительства будущего. Власти обязаны создать безопасность для того, чтобы их регионы существовали, добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что цели российской СВО уже выполнены, потому что Украина уже никогда не будет столь агрессивной. По его мнению, отношения между Москвой и Киевом в перспективе можно наладить. Александр Лукашенко также предупредил Украину о риске потерять все территории, если она продолжит воевать против РФ.
ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko