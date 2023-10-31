Захарова нашла загробный символ в явлении сына Блинкена к Байдену в костюме Зеленского на Хэллоуин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "духи умерших встретились с живыми" на день Хэллоуина в США. Так она прокомментировала появление детей госсекретаря страны Энтони Блинкена в костюмах Владимира Зеленского и украинского флага, намекая на политическую кончину и того и другого.

Сын Блинкена нарядился на Хэллоуин в Зеленского, а его дочь — во флаг Украины. Видео © X (ранее Twitter) / Anton Gerashchenko

"На Хэллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах Зеленского и украинского флага. Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда по англосаксонской традиции духи умерших встречаются с живыми. Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена", — написала дипломат в телеграм-канале.