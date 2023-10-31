Регион

Уведомления отключены

31 октября, 12:58

Захарова нашла загробный символ в явлении сына Блинкена к Байдену в костюме Зеленского на Хэллоуин

Захарова увидела закат Зеленского и флага Украины в костюмах детей Блинкена

<p>Президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен с семьёй на праздновании Хэллоуина в Белом доме. Обложка © ТАСС / EPA /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>JIM LO SCALZO</p>

Президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен с семьёй на праздновании Хэллоуина в Белом доме. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "духи умерших встретились с живыми" на день Хэллоуина в США. Так она прокомментировала появление детей госсекретаря страны Энтони Блинкена в костюмах Владимира Зеленского и украинского флага, намекая на политическую кончину и того и другого.

Сын Блинкена нарядился на Хэллоуин в Зеленского, а его дочь — во флаг Украины. Видео © X (ранее Twitter) / Anton Gerashchenko

"На Хэллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах Зеленского и украинского флага. Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда по англосаксонской традиции духи умерших встречаются с живыми. Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена", написала дипломат в телеграм-канале.

"Нет страшнее и потешнее": В ГД похвалили Блинкена за костюм "монстра-Зеленского" на Хэллоуин

"Нет страшнее и потешнее": В ГД похвалили Блинкена за костюм "монстра-Зеленского" на Хэллоуин

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выбрал для сына самый жуткий костюм на Хэллоуин из возможных — Владимира Зеленского. Ребёнок появился на публике в толстовке, напоминающей "вечный" свитер политика. Дочь Блинкена была в наряде жёлто-голубой расцветки.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • США
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров