Захарова нашла загробный символ в явлении сына Блинкена к Байдену в костюме Зеленского на Хэллоуин
Захарова увидела закат Зеленского и флага Украины в костюмах детей Блинкена
Президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен с семьёй на праздновании Хэллоуина в Белом доме. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "духи умерших встретились с живыми" на день Хэллоуина в США. Так она прокомментировала появление детей госсекретаря страны Энтони Блинкена в костюмах Владимира Зеленского и украинского флага, намекая на политическую кончину и того и другого.
Сын Блинкена нарядился на Хэллоуин в Зеленского, а его дочь — во флаг Украины. Видео © X (ранее Twitter) / Anton Gerashchenko
"На Хэллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах Зеленского и украинского флага. Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда по англосаксонской традиции духи умерших встречаются с живыми. Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена", — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выбрал для сына самый жуткий костюм на Хэллоуин из возможных — Владимира Зеленского. Ребёнок появился на публике в толстовке, напоминающей "вечный" свитер политика. Дочь Блинкена была в наряде жёлто-голубой расцветки.