"Нет страшнее и потешнее": В ГД похвалили Блинкена за костюм "монстра-Зеленского" на Хэллоуин

Для США сейчас нет никого страшнее и потешнее украинской власти. Так депутат Госдумы Алексей Журавлёв оценил костюм Зеленского, в который госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил своего сына на Хэллоуин.

"Канун Дня Всех Святых в американской традиции — время, когда на поверхность вылезает нечисть. Чтобы её не бояться, устраивается карнавал, где приспешники дьявола выставляются в юмористическом свете. И здесь, конечно, семья Блинкена, предки которого век назад бежали из Киева от еврейских погромов, дважды угадала: для США сейчас нет [никого] страшнее и нет [никого] потешнее украинских властей", — отметил первый зампред Комитета ГД по обороне.

По словам депутата, воспитанный американцами "монстр-Зеленский", кажется, готов "обратить свои зубы и когти против самих же Соединённых Штатов" и они этого обоснованно опасаются. Журавлёв провёл ещё одну параллель между Хэллоуином и ситуацией на Украине: США могут лишить Киев финансирования и превратить страну в тыкву.