Блинкен выбрал для сына самый страшный костюм на Хэллоуин — Владимира Зеленского

Госсекретарь США Энтони Блинкен выбрал для сына самый жуткий костюм на Хэллоуин из возможных — Владимира Зеленского. На появившемся в Сети видео — момент, когда политик заходит со своими детьми в зал в Белом доме.

Сын Блинкена нарядился на Хэллоуин в Зеленского, а его дочь — во флаг Украины. Видео © X (ранее Twitter) / Anton Gerashchenko

Видно, что ребёнок подходит к президенту страны Джо Байдену в комичной толстовке, представляющей собой точную копию той самой, из-за которой все смеются над главарём киевского режима. К слову, дочь Блинкена тоже одета подобающе празднику — в цвета, подозрительно напоминающие флаг Украины.

В это время сам Байден то ли не понимает, в чём смысл сборища, то ли решил не заморачиваться и выбрал костюм самого себя. Как пишет RT, пользователи Сети смеются над его выбором, указывая, что получилось действительно жутковато.

"Любой ответственный родитель пропустил бы этот дом", — пишет пользователь.

"Это действительно ужасно. Старина Пеннивайз", — подметил другой.

"Я бы остерегался этих конфет! Они могут усыпить вас!", — добавил ещё один.