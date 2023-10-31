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31 октября, 09:32

Блинкен выбрал для сына самый страшный костюм на Хэллоуин — Владимира Зеленского

Сын Блинкена нарядился на Хэллоуин в Зеленского, а его дочь — во флаг Украины

<p>Владимир Зеленский и сын Энтони Блинкена, одетый в главу киевского режима. Обложка / Getty Images / P van Katwijk / X (ранее Twitter) / Anton Gerashchenko</p>

Владимир Зеленский и сын Энтони Блинкена, одетый в главу киевского режима. Обложка / Getty Images / P van Katwijk / X (ранее Twitter) / Anton Gerashchenko

Госсекретарь США Энтони Блинкен выбрал для сына самый жуткий костюм на Хэллоуин из возможных — Владимира Зеленского. На появившемся в Сети видео — момент, когда политик заходит со своими детьми в зал в Белом доме.

Сын Блинкена нарядился на Хэллоуин в Зеленского, а его дочь — во флаг Украины. Видео © X (ранее Twitter) / Anton Gerashchenko

Видно, что ребёнок подходит к президенту страны Джо Байдену в комичной толстовке, представляющей собой точную копию той самой, из-за которой все смеются над главарём киевского режима. К слову, дочь Блинкена тоже одета подобающе празднику — в цвета, подозрительно напоминающие флаг Украины.

В это время сам Байден то ли не понимает, в чём смысл сборища, то ли решил не заморачиваться и выбрал костюм самого себя. Как пишет RT, пользователи Сети смеются над его выбором, указывая, что получилось действительно жутковато.

"Любой ответственный родитель пропустил бы этот дом", пишет пользователь.

"Это действительно ужасно. Старина Пеннивайз", — подметил другой.

"Я бы остерегался этих конфет! Они могут усыпить вас!", — добавил ещё один.

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Тем временем американский хоккеист российского происхождения Александр Овечкин проявил фантазию и нарядился на Хэллоуин в образ фараона из Древнего Египта. Его жена, кстати, тоже оделась подобным образом.

Матвей Константинов
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