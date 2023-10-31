Хэллоуин, Международный день Чёрного моря, Луков день: Праздники и приметы 31 октября Сегодня, 31 октября, в России отмечается один из самых "страшных" западных праздников, на который сыплется критика со всех сторон. Приходятся на этот день и добрые международные праздники. Один из них посвящён морю, столь любимому российскими туристами. 30 октября, 21:01 31 октября отмечается Хэллоуин. Фото © Freepik / lookstudio

Хэллоуин

31 октября, согласно перенятой с Запада традиции, в России отмечается праздник под названием Хэллоуин. Вот несколько фактов о нём: это интернациональный неофициальный народный праздник;

отмечается ежегодно 31 октября;

предшествует католическому Дню Всех Святых, который отмечается 1 ноября;

в этот день принято наряжаться в жуткие костюмы и в шутку пугать друг друга;

к нему обычно приурочены костюмированные встречи, забеги, различные красочные акции.

В разных странах праздник называется по-разному. Например, в Латинской Америке это День мёртвых, в Ирландии — Самайн. В России прижилось англоязычное название. В Англии, а затем и в США вечер накануне 1 ноября посвящался усопшим. Он назывался All Hallows Evening (в переводе — "Вечер Всех Святых"), на староанглийском — All hallow ees. Отсюда и нынешнее название — Хэллоуин.

Постепенно праздник потерял смысл поминовения. Как считают историки, во многом это случилось из-за появившейся в XX веке в США традиции устраивать на Хэллоуин карнавалы. Маленьких детей начали переодевать в костюмы нечисти, чтобы они ходили по домам и выпрашивали конфеты. К концу XX столетия традиция наряжаться на этот праздник стала популярной по всему миру. Теперь Хэллоуин — один из самых раскрученных рекламой праздников.

В России его отмечают с 90-х годов, когда в страну хлынула западная культура. Религиозные деятели отмечают, что это чуждый для России праздник, и призывают его не отмечать. До официального запрета пока дело не дошло.

Международный день Чёрного моря

31 октября отмечается Международный день Чёрного моря. Фото © ТАСС / NEWS.RU / Сергей Петров

31 октября отмечается праздник, который касается России и всего нескольких стран, — Международный день Чёрного моря. Рассказываем о нём: это официальный международный праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 31 октября;

приурочен к дате подписания плана действий по спасению этого водоёма.

Международный день Чёрного моря учреждён 31 октября 1996 года в Стамбуле (Турция). Там представители России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии (то есть всех черноморских государств на тот момент, кроме нынешней Абхазии), подписали стратегический план действий по спасению этого водоёма.

Чёрное море — это внутреннее море бассейна Атлантического океана. Выход в Мировой океан оно имеет через пролив Босфор, Мраморное море, пролив Дарданеллы, Эгейское и Средиземное моря. А через Керченский пролив Чёрное море соединяется с Азовским морем, которое теперь является внутренним морем России. По поверхности Чёрного моря проходит граница между Европой и Малой Азией. В нём обитает около двух с половиной тысяч видов животных, в том числе три вида китообразных: азовка, черноморская белобочка, черноморская афалина. Особенность Чёрного моря в том, что в нём на глубине свыше 150–200 метров почти нет жизни — вода там сильно насыщена сероводородом.

Чёрное море — важный район транспортных перевозок, к тому же имеет стратегическое и военное значение. Так, в Севастополе и Новороссийске находятся военные базы Черноморского флота России.

Опасностей для Чёрного моря несколько. Среди них сильное загрязнение впадающих в море рек, загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами, массовый вылов рыбы, изменение состава флоры и фауны водного мира под воздействием деятельности человека. Ещё раз напомнить об этих проблемах и призван Международный день Чёрного моря.

Всемирный день городов

31 октября отмечается Всемирный день городов. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

31 октября в России и других странах отмечается Всемирный день городов. Предлагаем узнать о празднике больше: это одна из интернациональных официальных памятных дат ООН;

провозглашена Генассамблеей ООН в 2013 году;

отмечается ежегодно 31 октября, дата не меняется;

цель — подчеркнуть важность справедливого всеобщего доступа к городским услугам.

Всемирный день городов впервые отмечался в 2014 году. Тогда Программа ООН по населённым пунктам (ООН-Хабитат) запустила программу "Октябрь в городе". Её цель — обратить внимание общественности на проблему урбанизации, развития городов.

Насколько это важно, может показать всего одна цифра: сейчас в малых и больших городах проживает уже около 55% населения мира, горожан на земле становится всё больше, потому что крупные населённые пункты увеличивают шансы найти работу, получить качественные медицинские услуги. На начало 2021 года в мире насчитывалось 600 городов с населением более миллиона человек. Каждый год городское население на земле прирастает на 200 тысяч человек. Ожидается, что к середине этого века в городах будет жить уже 68% населения мира. Россия между тем уже преодолела этот порог. В нашей стране доля городского населения — около 75%, число городов-миллионников составляет уже 16.

В ООН отмечают, что урбанизация требует эффективного управления со стороны местных властей. Сейчас на города приходится менее 2% площади земли. Из-за перенаселённости могут возникнуть трудности в обеспечении городского населения жильём, питанием, транспортом, электроэнергией, услугами здравоохранения.

День работников СИЗО и тюрем

31 октября отмечается День работников СИЗО и тюрем. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

31 октября в России отмечается праздник людей, работающих в местах не столь отдалённых, — День работников СИЗО и тюрем: это российский официальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно 31 октября, дата не меняется;

установлен приказом главы ФСИН в 2006 году;

касается примерно 50 тысяч человек, работающих в структуре федеральной службы.

В этот день отмечаются достижения и преданность всех работников ФСИН: чествуют конвоиров, надзирателей, медицинский и технический персонал, поваров, воспитателей и нянь из женских колоний, а также педагогов и психологов колоний для малолетних.

В разных учреждениях пенитенциарной системы отмечают свой профессиональный праздник по-своему, но обычно представители этой профессии — люди в высшей степени серьёзные, поэтому гулянья не предусмотрены. Например, проводятся общие собрания, на которых происходит подведение итогов за год, называются имена особо ответственных и трудолюбивых работников, вручаются грамоты и дипломы.

Международный день экономии

31 октября отмечается Международный день экономии. Фото © Агентство "Москва"

31 октября также есть возможность отметить Международный день экономии — праздник в России малоизвестный. Рассказываем о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 31 октября;

учреждён 99 лет назад на съезде представителей банков в Италии;

цель — призвать всех рационально относиться к финансовым и другим ресурсам.

Международный день экономии, который на русском языке звучит как Международный день сбережений, учреждён 31 октября 1924 года в Милане. Там проходил Первый международный конгресс сберегательных банков, в котором принимали участие представители 29 стран.

Идея заключалась в том, чтобы в память о первом таком съезде каждый раз отмечать особый праздник. По итогам дискуссии было решено его назвать Международным днём экономии. Посвящать его, по замыслу инициаторов, следует не только экономии денег, но и экономии в широком смысле: сбережению времени, сил, бережному отношению к вещам и так далее.

Приметы 31 октября

Луков день

31 октября Русская православная церковь чтит память апостола от 70 Луки, сподвижника святого апостола Павла. Он был послан Иисусом на первую проповедь о Царствии Небесном ещё при жизни Спасителя на земле. А после Воскресения Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус. Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, с тех пор они были неразлучны. Свой земной путь он мученически окончил в городе Фивы.

На Руси же отмечали Луков день. Из-за созвучия имени святого с названием овоща появилась традиция непременно в эту дату отведать лука. Ему приписывали удивительные целебные свойства. Незамужние девушки гадали на луке о суженом. Считалось, что чем больше было "одёжек" на овоще, тем дольше ходить в девках. А женатым парам следовало в этот день помолиться о гармонии и доброте в семье. Огородникам можно было попросить святого о хорошем урожае.

Погодные приметы 31 октября

Снег с утра — к поздней зиме.

Звёзд ночью не видно — к скорому ненастью.

На деревьях остались листья — снегом деревья покроются не скоро.

Кошка царапает пол — к снегопаду.

Именинники 31 октября

31 октября именины может отмечать российский актёр Фёдор Добронравов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 31 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Андрей

Елизавета

Злата

Лука

Николай

Сергей

Семён

Фёдор

Юлиан. Редакция Лайфа поздравляет именинников и желает успехов!

Авторы Вадим Андреев