Страшный, запрещённый, твой: Отмечаем Хэллоуин по-русски. Или не отмечаем?
Хэллоуин — это праздник, который отмечается во многих странах мира. Своё начало он взял в древних языческих обрядах, а в наше время превратился в развлекательный ивент, а ещё — в предмет жарких споров. Life.ru расскажет о предпосылках запрета Хэллоуина в России.
В 2023 году Хэллоуин будет отмечаться в ночь с 31 октября на 1 ноября. Фото © Freepik
Когда отмечают Хэллоуин? История праздника
Хэллоуин находит истоки в древних обычаях кельтов — племён, живших в Европе в XV веке до н.э. Они отмечали праздник под названием Самайн (или Сауин на ирландском языке), который символизировал конец лета и начало нового сельскохозяйственного сезона. Эти торжества проводились ночью с 31 октября на 1 ноября и, согласно многим этнографическим исследованиям, служили прототипом для современного Хэллоуина. Существует версия, что римский Паренталий — религиозный праздник, посвященный покойникам, — также служил прототипом для Самайна.
Связь Хэллоуина с язычеством стала ещё более явной после изучения трудов монахов X века, где описывались обряды, связанные с мёртвыми и силами тьмы. А уже в Средние века появилась традиция, которая дожила до наших дней: дети надевали "устрашающие" маски и ходили по домам соседей, выпрашивая "выкуп" в виде сладостей. А вот другой важный символ праздника — вырезанный из тыквы "фонарь Джека" — появился в XIX–XX веках. Миграция жителей из Британии и Европы в США способствовала распространению этого праздника на новой территории, и, проходя через континенты, Хэллоуин вобрал в себя черты всех возможных культур и смыслов. Тыквы здесь отдают дань памяти празднику урожая, многочисленные свечи и лампадки чтут религиозный праздник Дня Всех Святых, и всё это подано под "мистическим" соусом, когда нечисть оживает и в сумерках стучится в вашу дверь рукой соседского ребёнка. Малоизвестный факт: в Ирландии изначально вместо тыквы использовалась репа, а уже тыквенные фонари придумали делать в Америке.
С течением времени Хэллоуин начал появляться в искусстве. Ему были посвящены эпизоды в фильмах, литературе и драматургии, что способствовало его известности и популярности во многих странах мира, включая Россию. В Советском Союзе он был малоизвестным до его распада, но за последние десятилетия начал привлекать внимание большой аудитории поклонников.
А вы знали, что в Ирландии на Хэллоуин изначально использовалась репа вместо тыквы? Фото © Freepik
В чём разница между Хэллоуином и Самайном?
Разница между Самайном и Хэллоуином заключается в том, что Самайн является чисто языческим праздником, в то время как традиции Хэллоуина смешались с христианскими обычаями. Кроме того, концепция бессмертия у язычников и христиан также отличается: первые считают его циклическим "вечным возвращением" и единством с природой, в то время как христиане верят в вечную жизнь души.
Что касается традиций Самайна, в некоторых странах, таких как Ирландия и Шотландия, существует вера в то, что в ночь Самайна умирают те, кто нарушил священные табу. Жутко, не правда ли?
Как отмечают Хэллоуин в США и других странах?
- В Соединённых Штатах Хэллоуин отмечается очень ярко и весело. Люди устраивают костюмированные вечеринки, где все одеваются в страшные и забавные костюмы, дома и улицы украшаются паутинами, тыквами, фонарями Джека. Дети ходят по домам, повторяя поговорку Trick or Treat (Сладость или гадость).
- В Германии исторически отмечали или День Всех Святых — религиозный католический праздник, или День Реформации — в землях с преимущественно протестантским населением. Но ни о каких вечеринках и маскарадах речи не шло. Праздник вернее было назвать Днём поминовения. В некоторых немецких землях действовал закон, запрещающий в этот выходной шуметь, танцевать и громко веселиться, чтобы не тревожить скорбящих об умерших. Сейчас это уже в прошлом. Современный немецкий Хэллоуин — это полная калька с американского.
- Во Франции готовы побороться со Штатами за звание "родины" Хэллоуина. Ведь уже упомянутый нами Самайн принято отмечать у всех народов, населявших в то время Британские острова, а также у кельтов, живших на территории современной Франции. Именно поэтому некоторые исследователи относят Хэллоуин к исконно французским праздникам. А современный сценарий праздника всё такой же: свечи, тыквы и детские угрозы des bonbons ou des coups de bâton!, что переводится как "конфеты или удары палкой!"
- В красочной Испании праздники любят настолько, что даже мрачный Хэллоуин здесь делится на три отдельных дня: День ведьм, День Всех Святых и День мёртвых. Традиции Хэллоуина в северной Испании находятся под сильным влиянием кельтской культуры. В основном в Галисии праздник отмечается более пышно и традиционно. Галичане наряжаются и рассказывают друг другу истории о привидениях. Кое-где жгут костры и проводят мистические ритуалы, часто с участием кельтских обычаев. Главное блюдо — напиток под названием Queimada ("кеймада"), который готовят в сопровождении ритуалов и заклинаний для защиты от злых духов и подают подожжённым.
- В Мексике празднуют не Хэллоуин, а День мёртвых, и, хотя внешне эти праздники похожи, у них очень много отличий. Со времён ацтеков у мексиканцев сохранилось поверье, что их родные не умирают, а продолжают жить, просто в загробном мире — Миктлане. В этой стране верят, что смерть является всего лишь переходом от одной жизни к другой, но связь между живыми и мёртвыми не прерывается. В Мексике верят, что усопшие вернутся в свои дома, чтобы вновь насладиться радостями жизни, повидать друзей и близких, словом, соприкоснуться со всем, что они любили при жизни. "Порталом" между тем и этим миром в мексиканской культуре выступает арка из жёлтых бархатцев, а также подношения для усопших: цветы, свечи, тамале (блюдо из кукурузной муки), для детей — их любимые игрушки, а для взрослых иногда и спиртное — текила или мескаль. Словом, в этот день мексиканцы всей семьёй посещают кладбища, приводят в порядок могилы, устраивают пикники и танцы, делают усопшим подарки и соблюдают другие ритуалы, чтобы души умерших смогли услышать разговоры и молитвы живых.
Праздник в России: Особенности национального Хэллоуина
Несмотря на отсутствие официального статуса в нашей стране, Хэллоуин набирает всё большую популярность с течением времени. В крупных городах России проходят костюмированные вечеринки в ночных клубах, к празднику стараются провести тематические мероприятия и другие учреждения досуга: кулинарные школы, книжные, спортивные и конные клубы, кинотеатры, городские парки. Но больше всего в продвижении праздника заинтересованы маркетологи, ведь Хэллоуин уже для многих ассоциируется с распродажами. Даже сейчас на маркетплейсах можно увидеть баннеры, информирующие о распродаже в честь Хэллоуина, "устрашающих скидках", причём попадающие в выборку товары практически никогда не имеют отношения к празднику.
Эксперты предупреждают: Хэллоуин в России могут отменить. Фото © Freepik
Запрет Хэллоуина и традиционные ценности
В России многие люди либо не отмечают Хэллоуин, либо активно выступают против этого праздника, рассматривая его как попытку "американизации" культуры и разрушение традиционных ценностей. Противникам праздника кажется неприемлемой пропаганда образов ведьм, зомби и прочих персонажей, которые в нашей культуре ассоциируются с нечестивостью.
Русская православная церковь и Совет муфтиев России тоже не одобряют празднование Хэллоуина. Это связано с языческим контекстом этого праздника, ведь кельтский Самайн, который ассоциируется со смертью, несовместим с христианской концепцией вечной жизни. Христиане верят, что защитой от зла является вера в Бога, а не использование древних ритуалов. Кроме того, у православных есть свой День Всех Святых, который отмечается в первое воскресенье после праздника Святой Троицы в июне. Урожай к ноябрю в России тоже уже собрали, так что Хэллоуин в нашей стране не находит никакого пересечения с европейской традицией — ни религиозной, ни народной, ни культурной, ни бытовой.
Призывы предать Хэллоуин анафеме на законодательном уровне звучат в России каждый год, но пока никаких прямых запретов по поводу праздника не установлено. Есть только местные ограничения на празднования, к примеру, в школах Якутии, на предприятиях Кубани или в парках Подмосковья.
Зато в этом году впервые была предпринята попытка заменить якобы "навязанный Западом" Хэллоуин на какой-то другой праздник. Так, в Татарстане был придуман "Тыквенный спас". В программе — выступления блогеров и артистов, кулинарные состязания, фотоконкурс "Коты и тыквы", а также смотр лучших поделок из овощей на "Тыкводворье". Звучит безобидно? Но в РПЦ в пух и прах раскритиковали идею праздника, пояснив, что само слово "Спас" означает Спасителя, а праздник с таким названием должен прославлять чудеса Господни. Словом, замены не получилось.
Будут ли вечеринки на Хэллоуин в России в 2023 году?
В последние годы во многих клубах проводятся вечеринки в ночь на 1 ноября, посвящённые Хэллоуину. На таких мероприятиях приветствуется наличие костюмов и фонариков из тыквы. Те, кто не хочет идти в клуб, организуют домашние вечеринки, где можно проявить фантазию и повеселиться, украшая дом, придумывая макияж к празднику и готовя тематические угощения.
И, так как пока в России празднование Хэллоуина не запрещено, вечеринки в 2023 году в честь этого дня никуда не исчезнут.