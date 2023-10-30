Страшный, запрещённый, твой: Отмечаем Хэллоуин по-русски. Или не отмечаем? Хэллоуин — это праздник, который отмечается во многих странах мира. Своё начало он взял в древних языческих обрядах, а в наше время превратился в развлекательный ивент, а ещё — в предмет жарких споров. Life.ru расскажет о предпосылках запрета Хэллоуина в России. 29 октября, 21:01 В 2023 году Хэллоуин будет отмечаться в ночь с 31 октября на 1 ноября. Фото © Freepik

Когда отмечают Хэллоуин? История праздника

Хэллоуин находит истоки в древних обычаях кельтов — племён, живших в Европе в XV веке до н.э. Они отмечали праздник под названием Самайн (или Сауин на ирландском языке), который символизировал конец лета и начало нового сельскохозяйственного сезона. Эти торжества проводились ночью с 31 октября на 1 ноября и, согласно многим этнографическим исследованиям, служили прототипом для современного Хэллоуина. Существует версия, что римский Паренталий — религиозный праздник, посвященный покойникам, — также служил прототипом для Самайна.

Связь Хэллоуина с язычеством стала ещё более явной после изучения трудов монахов X века, где описывались обряды, связанные с мёртвыми и силами тьмы. А уже в Средние века появилась традиция, которая дожила до наших дней: дети надевали "устрашающие" маски и ходили по домам соседей, выпрашивая "выкуп" в виде сладостей. А вот другой важный символ праздника — вырезанный из тыквы "фонарь Джека" — появился в XIX–XX веках. Миграция жителей из Британии и Европы в США способствовала распространению этого праздника на новой территории, и, проходя через континенты, Хэллоуин вобрал в себя черты всех возможных культур и смыслов. Тыквы здесь отдают дань памяти празднику урожая, многочисленные свечи и лампадки чтут религиозный праздник Дня Всех Святых, и всё это подано под "мистическим" соусом, когда нечисть оживает и в сумерках стучится в вашу дверь рукой соседского ребёнка. Малоизвестный факт: в Ирландии изначально вместо тыквы использовалась репа, а уже тыквенные фонари придумали делать в Америке.

С течением времени Хэллоуин начал появляться в искусстве. Ему были посвящены эпизоды в фильмах, литературе и драматургии, что способствовало его известности и популярности во многих странах мира, включая Россию. В Советском Союзе он был малоизвестным до его распада, но за последние десятилетия начал привлекать внимание большой аудитории поклонников.

А вы знали, что в Ирландии на Хэллоуин изначально использовалась репа вместо тыквы? Фото © Freepik

В чём разница между Хэллоуином и Самайном?

Разница между Самайном и Хэллоуином заключается в том, что Самайн является чисто языческим праздником, в то время как традиции Хэллоуина смешались с христианскими обычаями. Кроме того, концепция бессмертия у язычников и христиан также отличается: первые считают его циклическим "вечным возвращением" и единством с природой, в то время как христиане верят в вечную жизнь души.

Что касается традиций Самайна, в некоторых странах, таких как Ирландия и Шотландия, существует вера в то, что в ночь Самайна умирают те, кто нарушил священные табу. Жутко, не правда ли?

Как отмечают Хэллоуин в США и других странах?

В Соединённых Штатах Хэллоуин отмечается очень ярко и весело. Люди устраивают костюмированные вечеринки, где все одеваются в страшные и забавные костюмы, дома и улицы украшаются паутинами, тыквами, фонарями Джека. Дети ходят по домам, повторяя поговорку Trick or Treat (Сладость или гадость).

Хэллоуин отмечается очень ярко и весело. Люди устраивают костюмированные вечеринки, где все одеваются в страшные и забавные костюмы, дома и улицы украшаются паутинами, тыквами, фонарями Джека. Дети ходят по домам, повторяя поговорку Trick or Treat (Сладость или гадость). В Германии исторически отмечали или День Всех Святых — религиозный католический праздник, или День Реформации — в землях с преимущественно протестантским населением. Но ни о каких вечеринках и маскарадах речи не шло. Праздник вернее было назвать Днём поминовения. В некоторых немецких землях действовал закон, запрещающий в этот выходной шуметь, танцевать и громко веселиться, чтобы не тревожить скорбящих об умерших. Сейчас это уже в прошлом. Современный немецкий Хэллоуин — это полная калька с американского.

исторически отмечали или День Всех Святых — религиозный католический праздник, или День Реформации — в землях с преимущественно протестантским населением. Но ни о каких вечеринках и маскарадах речи не шло. Праздник вернее было назвать Днём поминовения. В некоторых немецких землях действовал закон, запрещающий в этот выходной шуметь, танцевать и громко веселиться, чтобы не тревожить скорбящих об умерших. Сейчас это уже в прошлом. Современный немецкий Хэллоуин — это полная калька с американского. Во Франции готовы побороться со Штатами за звание "родины" Хэллоуина. Ведь уже упомянутый нами Самайн принято отмечать у всех народов, населявших в то время Британские острова, а также у кельтов, живших на территории современной Франции. Именно поэтому некоторые исследователи относят Хэллоуин к исконно французским праздникам. А современный сценарий праздника всё такой же: свечи, тыквы и детские угрозы des bonbons ou des coups de bâton!, что переводится как "конфеты или удары палкой!"

готовы побороться со Штатами за звание "родины" Хэллоуина. Ведь уже упомянутый нами Самайн принято отмечать у всех народов, населявших в то время Британские острова, а также у кельтов, живших на территории современной Франции. Именно поэтому некоторые исследователи относят Хэллоуин к исконно французским праздникам. А современный сценарий праздника всё такой же: свечи, тыквы и детские угрозы des bonbons ou des coups de bâton!, что переводится как "конфеты или удары палкой!" В красочной Испании праздники любят настолько, что даже мрачный Хэллоуин здесь делится на три отдельных дня: День ведьм, День Всех Святых и День мёртвых. Традиции Хэллоуина в северной Испании находятся под сильным влиянием кельтской культуры. В основном в Галисии праздник отмечается более пышно и традиционно. Галичане наряжаются и рассказывают друг другу истории о привидениях. Кое-где жгут костры и проводят мистические ритуалы, часто с участием кельтских обычаев. Главное блюдо — напиток под названием Queimada ("кеймада"), который готовят в сопровождении ритуалов и заклинаний для защиты от злых духов и подают подожжённым.

праздники любят настолько, что даже мрачный Хэллоуин здесь делится на три отдельных дня: День ведьм, День Всех Святых и День мёртвых. Традиции Хэллоуина в северной Испании находятся под сильным влиянием кельтской культуры. В основном в Галисии праздник отмечается более пышно и традиционно. Галичане наряжаются и рассказывают друг другу истории о привидениях. Кое-где жгут костры и проводят мистические ритуалы, часто с участием кельтских обычаев. Главное блюдо — напиток под названием Queimada ("кеймада"), который готовят в сопровождении ритуалов и заклинаний для защиты от злых духов и подают подожжённым. В Мексике празднуют не Хэллоуин, а День мёртвых, и, хотя внешне эти праздники похожи, у них очень много отличий. Со времён ацтеков у мексиканцев сохранилось поверье, что их родные не умирают, а продолжают жить, просто в загробном мире — Миктлане. В этой стране верят, что смерть является всего лишь переходом от одной жизни к другой, но связь между живыми и мёртвыми не прерывается. В Мексике верят, что усопшие вернутся в свои дома, чтобы вновь насладиться радостями жизни, повидать друзей и близких, словом, соприкоснуться со всем, что они любили при жизни. "Порталом" между тем и этим миром в мексиканской культуре выступает арка из жёлтых бархатцев, а также подношения для усопших: цветы, свечи, тамале (блюдо из кукурузной муки), для детей — их любимые игрушки, а для взрослых иногда и спиртное — текила или мескаль. Словом, в этот день мексиканцы всей семьёй посещают кладбища, приводят в порядок могилы, устраивают пикники и танцы, делают усопшим подарки и соблюдают другие ритуалы, чтобы души умерших смогли услышать разговоры и молитвы живых.

Праздник в России: Особенности национального Хэллоуина

Несмотря на отсутствие официального статуса в нашей стране, Хэллоуин набирает всё большую популярность с течением времени. В крупных городах России проходят костюмированные вечеринки в ночных клубах, к празднику стараются провести тематические мероприятия и другие учреждения досуга: кулинарные школы, книжные, спортивные и конные клубы, кинотеатры, городские парки. Но больше всего в продвижении праздника заинтересованы маркетологи, ведь Хэллоуин уже для многих ассоциируется с распродажами. Даже сейчас на маркетплейсах можно увидеть баннеры, информирующие о распродаже в честь Хэллоуина, "устрашающих скидках", причём попадающие в выборку товары практически никогда не имеют отношения к празднику.

Эксперты предупреждают: Хэллоуин в России могут отменить. Фото © Freepik

Запрет Хэллоуина и традиционные ценности

В России многие люди либо не отмечают Хэллоуин, либо активно выступают против этого праздника, рассматривая его как попытку "американизации" культуры и разрушение традиционных ценностей. Противникам праздника кажется неприемлемой пропаганда образов ведьм, зомби и прочих персонажей, которые в нашей культуре ассоциируются с нечестивостью.



Русская православная церковь и Совет муфтиев России тоже не одобряют празднование Хэллоуина. Это связано с языческим контекстом этого праздника, ведь кельтский Самайн, который ассоциируется со смертью, несовместим с христианской концепцией вечной жизни. Христиане верят, что защитой от зла является вера в Бога, а не использование древних ритуалов. Кроме того, у православных есть свой День Всех Святых, который отмечается в первое воскресенье после праздника Святой Троицы в июне. Урожай к ноябрю в России тоже уже собрали, так что Хэллоуин в нашей стране не находит никакого пересечения с европейской традицией — ни религиозной, ни народной, ни культурной, ни бытовой.



Призывы предать Хэллоуин анафеме на законодательном уровне звучат в России каждый год, но пока никаких прямых запретов по поводу праздника не установлено. Есть только местные ограничения на празднования, к примеру, в школах Якутии, на предприятиях Кубани или в парках Подмосковья. Зато в этом году впервые была предпринята попытка заменить якобы "навязанный Западом" Хэллоуин на какой-то другой праздник. Так, в Татарстане был придуман "Тыквенный спас". В программе — выступления блогеров и артистов, кулинарные состязания, фотоконкурс "Коты и тыквы", а также смотр лучших поделок из овощей на "Тыкводворье". Звучит безобидно? Но в РПЦ в пух и прах раскритиковали идею праздника, пояснив, что само слово "Спас" означает Спасителя, а праздник с таким названием должен прославлять чудеса Господни. Словом, замены не получилось.

Будут ли вечеринки на Хэллоуин в России в 2023 году?

В последние годы во многих клубах проводятся вечеринки в ночь на 1 ноября, посвящённые Хэллоуину. На таких мероприятиях приветствуется наличие костюмов и фонариков из тыквы. Те, кто не хочет идти в клуб, организуют домашние вечеринки, где можно проявить фантазию и повеселиться, украшая дом, придумывая макияж к празднику и готовя тематические угощения.

И, так как пока в России празднование Хэллоуина не запрещено, вечеринки в 2023 году в честь этого дня никуда не исчезнут.