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31 октября, 09:17

Овечкин явился на Хэллоуин в костюме фараона

Хоккеист Овечкин нарядился фараоном на Хэллоуин

<p>Александр Овечкин с супругой в костюмах на Хэллоуин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyashubskaya</p>

Александр Овечкин с супругой в костюмах на Хэллоуин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyashubskaya

Российский хоккеист и капитан американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметил Хэллоуин в костюме фараона Древнего Египта. Кадрами с праздника поделилась его супруга Анастасия.

Анастасия Овечкина показала костюм на Хэллоуин. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyashubskaya

38-летняя жена нападающего опубликовала фотографию с мужем в соцсетях. На кадрах звёздная пара предстала в древнеегипетском образе. Кроме того, Анастасия поделилась с подписчиками видео макияжа. Она выложила сториз, в которой стреляет глазками в сердца своей полумиллионной аудитории.

Ни за что не делайте это в Хэллоуин, иначе навлечёте беду: 6 пугающих примет

Ни за что не делайте это в Хэллоуин, иначе навлечёте беду: 6 пугающих примет

А ранее Лайф рассказывал, как наши предки отмечали Хэллоуин и какой ритуал нужно совершить 31 октября. Все знают про весёлый праздник кануна Дня Всех Святых, однако мало кто слышал про другие похожие праздники, которые отмечаются в ночь на 1 ноября. Самайн, например, один из таких. Ритуал стоит сделать именно в тёмное время, потому что ночь считается очень энергетически мощной. Подробнее в нашем материале.

Николь Вербер
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