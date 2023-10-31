Овечкин явился на Хэллоуин в костюме фараона

38-летняя жена нападающего опубликовала фотографию с мужем в соцсетях. На кадрах звёздная пара предстала в древнеегипетском образе. Кроме того, Анастасия поделилась с подписчиками видео макияжа. Она выложила сториз, в которой стреляет глазками в сердца своей полумиллионной аудитории.

А ранее Лайф рассказывал, как наши предки отмечали Хэллоуин и какой ритуал нужно совершить 31 октября. Все знают про весёлый праздник кануна Дня Всех Святых, однако мало кто слышал про другие похожие праздники, которые отмечаются в ночь на 1 ноября. Самайн, например, один из таких. Ритуал стоит сделать именно в тёмное время, потому что ночь считается очень энергетически мощной. Подробнее в нашем материале.