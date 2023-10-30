Ни за что не делайте это в Хэллоуин, иначе навлечёте беду: 6 пугающих примет

Ночь Всех Святых с 31 октября на 1 ноября принято называть "самым страшным праздником в году", хотя из-за популярности в современной массовой культуре никто не относится к Хэллоуину серьёзно, считая его лишь отличным поводом принарядиться и пересмотреть пару ужастиков. А ведь его истоком стал зловещий кельтский Самайн, день, когда стираются преграды между нашим миром и потусторонним… Мало кто знает, но в Хэллоуин есть особые вещи, которые делать ни в коем случае нельзя. Рассказываем о них подробнее.

1. Нельзя оставлять окна и двери открытыми

31 октября — Хэллоуин: традиции, приметы, что ни в коем случае нельзя делать Фото © Getty Images

В Хэллоуин окна и двери должны быть закрыты, иначе через них нечисть проберётся в дом и доставит вам массу проблем. Во всяком случае, так принято было считать раньше. Советуем прислушаться. В конце концов, ограбления тоже никто не отменял.

2. Почему в Хэллоуин нельзя оборачиваться

Если вы вдруг услышали ночью за спиной настораживающие шаги, не оборачивайтесь. Это могут быть мертвецы. Конечно, если это не шаги в вашей спальне в то время, как вы живёте один. Тогда, конечно, стоит вызвать полицию.

3. Надевать на себя демонические костюмы

Что нельзя делать на Хэллоуин, чтобы не навлечь беду: 6 опасных примет, в которые многие верят. Фото © Getty Images

Крайне не советуем примерять на себя сторону зла, даже в безобидной игре, — так происходит соединение с тёмными силами, миром мёртвых. Фактически человек проявляет себя для этого мира, его видят, замечают и воспринимают маскарадное перевоплощение за согласие присоединиться. Таким костюмом люди говорят: "Я — с вами, я — часть вас". Радость праздника пройдёт, а человек останется подключенным к тёмным эгрегорам.

4. Нельзя оставлять бельё

Есть поверье, что бельё в эту ночь категорически нельзя оставлять на верёвке — после захода солнца в него могут вселиться злые духи. Если вы всё же забыли снять вещи, то обязательно постирайте их ещё раз. В целом за пределами дома лучше вообще не оставлять свои личные вещи — по той же причине.

5. Нельзя убивать пауков

Пауков, как бы вы их ни боялись, в этот день убивать нельзя, потому что считается, что они предупреждают людей об опасности. Кстати, в некоторых культурах считается, что пауки — это на самом деле души почивших родственников, которые приходят в дом и защищают его.

6. В Хэллоуин нельзя грустить

Закройте все окна и не грустите. Что нельзя делать в Хэллоуин, чтобы не накликать беды? Фото © Getty Images