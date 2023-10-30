Велесова ночь и Самайн: Как наши предки отмечали Хэллоуин и какой ритуал нужно сделать 31 октября

В ночь с 31 октября на 1 ноября, как рассказывает Лайфу эзотерик Мара Чармер, отмечается Самайн. Ритуал стоит сделать именно в это время, потому как ночь считается очень энергетически мощной.

Один из эзотерических праздников — это день ведьм и силы. А значит, ритуалы начинаются прямо с самого утра 31 октября Мара Чармер Эзотерик, таролог, нумеролог

Славянский Хэллоуин, или Почему в Велесову ночь нужно печь хлеб? Фото © Shutterstock

По словам таролога, Самайн праздник не весёлый. "Не надо путать его с Хэллоуином. Это день ритуального очищения, а значит, и ритуальной уборки (в том числе и окуривания помещения благовониями), избавления от всего ненужного и лишнего. Праздник смерти бога Солнца (переход в зиму) и скорби богини о нём", — подробнее про праздник Самайн рассказывает эзотерик.

В этот день положено поминать усопших родственников, но исключительно в положительном ключе. Особо храбрые могут пригласить их к столу Мара Чармер Эзотерик, таролог, нумеролог

Ещё в Самайн нужно печь хлеб — это, по словам эксперта, лучшее жертвоприношение духам. При этом ни в коем случае нельзя, чтобы в доме было "пусто". Еды должно быть достаточно много. И в качестве почитания Богини очень хорошо пойдёт красное вино.

Хорошо по всему дому расставить и зажечь свечи. Огня должно быть много! Все праздники Колеса года — про огонь Мара Чармер Эзотерик, таролог, нумеролог

Один из ритуалов на удачу, который можно провести в день ведьм, тоже связан с огнём. Мара Чармер рассказывает, что можно записать на бумагу всё, что печалит, и сжечь от огня свечки. И ещё можно провести узелковый ритуал на исполнение желания. Для этого нужно сделать заговор на верёвку, платок или кусок ткани.

"Будет исполнено желание моё великое (проговорить само желание), ибо тем бог и богиня помогают, кто просит помощи. Помощь придёт неведомыми путями, и желание моё реальностью обрастёт, событиями приобретёт путь для осуществления. И Вселенной дано мне будет то, о чём прошу её. Верёвку (платок, нитку, что завязываете, то и говорите) завяжу и буду ждать. Да будет так".

Магический ритуал с огнём, который нужно провести в Самайн, 31 октября. Фото © Shutterstock

И сразу завяжите узел платка или верёвки, носите с собой в качестве амулета. После исполнения желания сожгите ткань, но узел ни до, ни после исполнения развязывать нельзя. Иначе, как предостерегает эзотерик, лишитесь того, что обрели.

Между прочим, в славянской культуре праздник Самайн тоже есть. Называется он Велесова ночь Мара Чармер Эзотерик, таролог, нумеролог

Велесова ночь, как рассказывает Лайфу Мара Чармер, олицетворяет всё тот же переход в тёмное время года. В этот день Велес распахивает врата в Навь и в мир людей, то есть в Явь, куда приходит богиня зимы, холода и смерти Мара. Она же является покровительницей магии, так что для ритуалов самое время.