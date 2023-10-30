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30 октября, 05:00

10 таких огромных овощей и фруктов, глядя на которые понимаешь: бояться ГМО уже слишком поздно

Вы, наверное, слышали много разговоров о ГМО и их возможных воздействиях на здоровье. Но существуют овощи и фрукты такие огромные, что становится очевидно — ГМО или нет, они всё равно заслуживают внимания. Давайте рассмотрим 10 таких удивительных растений.

"Это огромное яблоко принёс мой коллега. Весит 550 г", — BenjoMoyer555.

Фото © Reddit / BenjoMoyer555

Фото © Reddit / BenjoMoyer555

"Это самый большой банан, который я когда-либо видел", — lottepop.

Фото © Reddit / lottepop

Фото © Reddit / lottepop

"Моя дочь показывает большой помидор из нашего кухонного огорода", — slowersea977.

Фото © Reddit / slowersea977

Фото © Reddit / slowersea977

"Гигантское манго и лицо для сравнения", — Aquarialexxx.

Фото © Reddit / Aquarialexxx, jyj_forever

Фото © Reddit / Aquarialexxx, jyj_forever

"Мой местный супермаркет продаёт эту огромную тыкву за 279 евро (27 тысяч рублей)", — kumanosuke.

Фото © Reddit / kumanosuke

Фото © Reddit / kumanosuke

"Сегодня купили пачку клубники, и вот что было внутри", — IndigoBunting33.

Фото © Reddit / IndigoBunting33

Фото © Reddit / IndigoBunting33

"Дядя нашёл огромный дождевик!" SashaShelest.

Фото © Reddit / SashaShelest

Фото © Reddit / SashaShelest

"Огроменная голубика", — jyj_forever.

Фото © Reddit / jyj_forever

Фото © Reddit / jyj_forever

"Этот гигантский зубчик чеснока!" purple_spotted_cow.

Фото © Reddit / purple_spotted_cow

Фото © Reddit / purple_spotted_cow

"Гигантский апельсин. Это руки взрослого, кстати", — bobafett01992.

Фото © Reddit / bobafett01992

Фото © Reddit / bobafett01992

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

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Reddit / Aquarialexxx,

Сергей Трофимов
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