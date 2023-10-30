10 таких огромных овощей и фруктов, глядя на которые понимаешь: бояться ГМО уже слишком поздно

Вы, наверное, слышали много разговоров о ГМО и их возможных воздействиях на здоровье. Но существуют овощи и фрукты такие огромные, что становится очевидно — ГМО или нет, они всё равно заслуживают внимания. Давайте рассмотрим 10 таких удивительных растений.