10 таких огромных овощей и фруктов, глядя на которые понимаешь: бояться ГМО уже слишком поздно
Вы, наверное, слышали много разговоров о ГМО и их возможных воздействиях на здоровье. Но существуют овощи и фрукты такие огромные, что становится очевидно — ГМО или нет, они всё равно заслуживают внимания. Давайте рассмотрим 10 таких удивительных растений.
"Это огромное яблоко принёс мой коллега. Весит 550 г", — BenjoMoyer555.
Фото © Reddit / BenjoMoyer555
"Это самый большой банан, который я когда-либо видел", — lottepop.
Фото © Reddit / lottepop
"Моя дочь показывает большой помидор из нашего кухонного огорода", — slowersea977.
Фото © Reddit / slowersea977
"Гигантское манго и лицо для сравнения", — Aquarialexxx.
Фото © Reddit / Aquarialexxx, jyj_forever
"Мой местный супермаркет продаёт эту огромную тыкву за 279 евро (27 тысяч рублей)", — kumanosuke.
Фото © Reddit / kumanosuke
"Сегодня купили пачку клубники, и вот что было внутри", — IndigoBunting33.
Фото © Reddit / IndigoBunting33
"Дядя нашёл огромный дождевик!" — SashaShelest.
Фото © Reddit / SashaShelest
"Огроменная голубика", — jyj_forever.
Фото © Reddit / jyj_forever
"Этот гигантский зубчик чеснока!" — purple_spotted_cow.
Фото © Reddit / purple_spotted_cow
"Гигантский апельсин. Это руки взрослого, кстати", — bobafett01992.
Фото © Reddit / bobafett01992
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Reddit / Aquarialexxx,