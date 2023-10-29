"Перевернулся весь мир": MaкSим рассказала, как её предали близкие люди, когда она была в коме

Российская певица Maксим (Марина Абросимова, известная как МакSим) впервые после лечения от алкогольной зависимости дала интервью. В нём она рассказала, что близкие люди пытались оформить опеку над её дочерьми, пока она была в коме. По словам артистки, они хотели завладеть её имуществом.

Певица Maксим дала первое интервью после лечения от алкогольной зависимости и рассказала о предательстве со стороны близких людей. Видео © YouTube / Надежда Стрелец

"За это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей. Для того чтобы переоформить на себя имущество", — сказала артистка в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на "Ютубе".

Оказалось, что, будучи в коме, певица "подписывала" какие-то документы. По её словам, подпись подделывали близкие ей люди, с которыми она работала много лет. Однако, вернувшись к нормальной жизни, она не стала ничего требовать и отпустила эту ситуацию.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в августе певица МакSим дала первый концерт после завершения курса лечения от алкогольной зависимости. Выступление артистки состоялось в Москве. Исполнительница призналась в алкогольной зависимости 13 июля. Звезда записала видеообращение из реабилитационной клиники, отметив, что при помощи спиртного пыталась заглушить свои проблемы. Однако выпивка лишь негативно отразилась на жизни певицы.