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29 октября, 12:35

"Перевернулся весь мир": MaкSим рассказала, как её предали близкие люди, когда она была в коме

MaкSим: Близкие люди хотели взять опеку над дочерьми и забрать имущество

Российская певица Maксим (Марина Абросимова, известная как МакSим) впервые после лечения от алкогольной зависимости дала интервью. В нём она рассказала, что близкие люди пытались оформить опеку над её дочерьми, пока она была в коме. По словам артистки, они хотели завладеть её имуществом.

Певица Maксим дала первое интервью после лечения от алкогольной зависимости и рассказала о предательстве со стороны близких людей. Видео © YouTube / Надежда Стрелец

"За это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей. Для того чтобы переоформить на себя имущество", — сказала артистка в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на "Ютубе".

Оказалось, что, будучи в коме, певица "подписывала" какие-то документы. По её словам, подпись подделывали близкие ей люди, с которыми она работала много лет. Однако, вернувшись к нормальной жизни, она не стала ничего требовать и отпустила эту ситуацию.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в августе певица МакSим дала первый концерт после завершения курса лечения от алкогольной зависимости. Выступление артистки состоялось в Москве. Исполнительница призналась в алкогольной зависимости 13 июля. Звезда записала видеообращение из реабилитационной клиники, отметив, что при помощи спиртного пыталась заглушить свои проблемы. Однако выпивка лишь негативно отразилась на жизни певицы.

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Летом 2021 года певицу Максим буквально вернули с того света. Из-за осложнений после коронавируса она была в таком состоянии, что врачам пришлось ввести её в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. 27 июня артистку из-за поражения 80% лёгких перевели на ЭКМО. Врачи говорили, что этот метод лечения используется для очень тяжёлых больных, а выживает один из десяти пациентов. Чудо или нет, но в августе Марине стало лучше, её вывели из комы. 13 августа артистку выписали, после чего она отправилась в паломничество по Крыму.

Обложка ©

YouTube / Надежда Стрелец

Илья Суриков
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