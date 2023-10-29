"Перевернулся весь мир": MaкSим рассказала, как её предали близкие люди, когда она была в коме
MaкSим: Близкие люди хотели взять опеку над дочерьми и забрать имущество
Российская певица Maксим (Марина Абросимова, известная как МакSим) впервые после лечения от алкогольной зависимости дала интервью. В нём она рассказала, что близкие люди пытались оформить опеку над её дочерьми, пока она была в коме. По словам артистки, они хотели завладеть её имуществом.
Певица Maксим дала первое интервью после лечения от алкогольной зависимости и рассказала о предательстве со стороны близких людей. Видео © YouTube / Надежда Стрелец
"За это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей. Для того чтобы переоформить на себя имущество", — сказала артистка в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на "Ютубе".
Оказалось, что, будучи в коме, певица "подписывала" какие-то документы. По её словам, подпись подделывали близкие ей люди, с которыми она работала много лет. Однако, вернувшись к нормальной жизни, она не стала ничего требовать и отпустила эту ситуацию.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в августе певица МакSим дала первый концерт после завершения курса лечения от алкогольной зависимости. Выступление артистки состоялось в Москве. Исполнительница призналась в алкогольной зависимости 13 июля. Звезда записала видеообращение из реабилитационной клиники, отметив, что при помощи спиртного пыталась заглушить свои проблемы. Однако выпивка лишь негативно отразилась на жизни певицы.
Летом 2021 года певицу Максим буквально вернули с того света. Из-за осложнений после коронавируса она была в таком состоянии, что врачам пришлось ввести её в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. 27 июня артистку из-за поражения 80% лёгких перевели на ЭКМО. Врачи говорили, что этот метод лечения используется для очень тяжёлых больных, а выживает один из десяти пациентов. Чудо или нет, но в августе Марине стало лучше, её вывели из комы. 13 августа артистку выписали, после чего она отправилась в паломничество по Крыму.
YouTube / Надежда Стрелец