"Он был настоящим подарком": Актёров из "Друзей" повергла в шок новость о смерти Мэттью Перри
Актёры из сериала "Друзья" скорбят из-за скоропостижной смерти Мэттью Перри
Актёры из культового сериала "Друзья" признались, что известие о смерти Мэттью Перри повергло их в шок. Они принесли свои соболезнования близким артиста, отметив, что тот ушёл из жизни слишком рано.
"Мы были разбиты, когда узнали о кончине Мэттью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Наши сердца вместе с его семьёй, близкими и всеми его поклонниками", — сообщается в аккаунте "Друзей" в соцсетях.
Актриса Мэгги Уилер, сыгравшая девушку Чендлера в ситкоме, выразила уверенность, что скоропостижная смерть Перри стала потерей для поклонников по всему миру, ведь они никогда не забудут радость, которую им дарил артист. А Майкл Рапапорт, исполнитель роли полицейского Гэри, подчеркнул, что Мэттью навсегда останется в его памяти крутым, спокойным и талантливым человеком.
Напомним, тело Мэттью Перри было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе 29 октября. Точная причина смерти пока не известна. По данным СМИ, 54-летний актёр занимался спортом за два часа до того, как утонул в джакузи. Предварительно, у звезды "Друзей" остановилось сердце.