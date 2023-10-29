"Он был настоящим подарком": Актёров из "Друзей" повергла в шок новость о смерти Мэттью Перри

Актёры из культового сериала "Друзья" признались, что известие о смерти Мэттью Перри повергло их в шок. Они принесли свои соболезнования близким артиста, отметив, что тот ушёл из жизни слишком рано.

"Мы были разбиты, когда узнали о кончине Мэттью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Наши сердца вместе с его семьёй, близкими и всеми его поклонниками", — сообщается в аккаунте "Друзей" в соцсетях.